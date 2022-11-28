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因應除役所需 核一廠規劃再建低放射性廢棄物貯存庫

2022/11/28 17:30
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（中央社記者曾智怡台北28日電）原能會今天表示，台電為因應核一廠除役產生的大量低放射性廢棄物貯存需求，規劃於廠內再興建一座現代化的低放射性廢棄物貯存庫，並將在12月29日辦理公開說明會，歡迎各界提供建言。

台電補充，目前核一廠內已有兩個低放射性廢棄物貯存庫，存放電廠營運期間廢棄物。

原能會今天發布新聞稿表示，台電公司為因應核一廠除役產生的大量低放射性廢棄物貯存需求，依據核一廠除役計畫，規劃於核一廠內再興建一座現代化的低放射性廢棄物貯存庫。

原能會要求台電提出本案建造執照申請前，應先辦理公開說明會，提供在地民眾事前參與的機制，滿足公眾知的權利，以期順利推動設施的興建計畫。

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台電公司已於今天公告本案設置低放射性廢棄物貯存庫的資訊及安全分析說明資料，並規劃於12月29日在新北市石門區石門實驗國民中學體育館辦理公開說明會，歡迎關心本案的民眾及團體踴躍參加，提供精進設施的建言。

原能會表示，後續受理台電的建造執照申請案後，將依放射性物料管理法嚴格進行審查並辦理聽證，確保設施符合相關安全規範，以保障民眾健康與安全。（編輯：潘羿菁）1111128

#核一廠
#台電
#原能會
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