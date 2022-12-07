台積電加碼投資美國 專家：資料中心與電動車驅動

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台積電6日舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，並決定擴大美國投資，投資亞利桑那州廠金額加碼到400億美元。圖為典禮現場布置情形。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月6日

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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電決定擴大美國投資，亞利桑那州廠投資金額加碼到400億美元，製程技術也將導入4奈米及3奈米。產業專家認為台積電應是為了因應客戶的明確需求，而資料中心及電動車晶片需求應是主要驅動力。

台積電6日舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，第一期工程預計2024年開始量產4奈米製程技術，第二期工程開始興建，預計2026年量產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約400億美元，年產能將超過60萬片晶圓。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，台積電是於2020年宣布赴美投資建廠，推測相關決策應該是在2018年、2019年進行，一開始可能主要因應美國國防、軍事相關需求。

楊瑞臨表示，隨後疫情爆發，遠距需求激增，全球掀起晶片荒，還有俄烏戰爭、中國大陸封控、美國通過晶片與科學法案（CHIPS Act）以及台海緊張情勢升溫，增強供應鏈韌性的需求浮現。

楊瑞臨研判，可能是客戶產品、技術藍圖及產能需求明確，且詢問度越來越多，促使台積電決定進一步擴大美國投資。

台積電亞利桑那州廠兩期工程產能合計僅月產5萬片，占台積電總產能不到5%，規模不大，3奈米製程預計2026年才量產。台積電南科廠3奈米2023年便可開始貢獻營收，台灣2奈米廠將於2025年量產，至少領先亞利桑那州廠3年以上。

楊瑞臨說，智慧手機產品成本敏感度高，預期蘋果採用最先進製程技術的手機處理器，未來還是會由台積電的台灣廠代工生產。

楊瑞臨分析表示，資料中心相關的伺服器、人工智慧加速器以及電動車晶片應是台積電亞利桑那州廠主要的應用需求，包括蘋果（Apple）及輝達（NVIDIA）都是未來可能客戶。

楊瑞臨說，台積電亞利桑那州廠未來客戶產品能否如期交貨，提供客戶可接受的報價，以及成本能否優化，都是台積電可能面臨的挑戰，值得觀察。

半導體產業分析師陸行之在臉書發文表示，台積電美國廠成本高昂，毛利率明顯低於台灣任一廠及平均，台積電擴大美國投資，整體長期毛利率目標53%是否會因而下調備受關注。（編輯：林淑媛）1111207