NCC緊盯有線電視系統財務 新彰評鑑過關、北都續審

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（中央社記者蘇思云台北7日電）有線電視系統每3年進行一次評鑑，NCC今天決議，新彰系統評鑑過關，北都續行審議，都關注財務經營效率，包括降低負債比，希望北都3年內負債比可以從101%下降到80%以下。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議有線電視系統北都與新彰評鑑案，兩系統評鑑期間都在107年到110年。

經營區位於彰化縣的新彰系統，NCC副主委翁柏宗表示，盼改善財務，新彰評鑑期間的資產負債比從107年43%、108年上升至59%，在利息保障倍數、資產報酬率、股東權益報酬率及純益率等數值都是負數，希望新彰改善獲利能力。

翁柏宗表示，希望新彰逐年提升不斷電系統涵蓋率，並強化公用頻道，持續製作地方內容等。委員會認為系統評鑑跟系統的董監變更是相互獨立案件，董監變更目前還在審議中。

針對經營區在台北市的北都系統，NCC決議評鑑案續行審議。

翁柏宗表示，北都去年負債比達101%，希望3年內可以把負債比下降到80%以下，不過這確實是經營區的新進業者會面臨到的問題，因為前期網路建設或是透過價格競爭，資金比較短絀，北都也在今年2月有先減資再增資。

NCC官員說明，北都在評鑑期間3年內申訴件數達803件，其中461件是退費相關申訴，因此委員會也關注相關消保權益議題。（編輯：楊凱翔）1111207