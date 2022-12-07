更多編輯台推薦新聞：
近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

NCC緊盯有線電視系統財務 新彰評鑑過關、北都續審

2022/12/7 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）有線電視系統每3年進行一次評鑑，NCC今天決議，新彰系統評鑑過關，北都續行審議，都關注財務經營效率，包括降低負債比，希望北都3年內負債比可以從101%下降到80%以下。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議有線電視系統北都與新彰評鑑案，兩系統評鑑期間都在107年到110年。

經營區位於彰化縣的新彰系統，NCC副主委翁柏宗表示，盼改善財務，新彰評鑑期間的資產負債比從107年43%、108年上升至59%，在利息保障倍數、資產報酬率、股東權益報酬率及純益率等數值都是負數，希望新彰改善獲利能力。

翁柏宗表示，希望新彰逐年提升不斷電系統涵蓋率，並強化公用頻道，持續製作地方內容等。委員會認為系統評鑑跟系統的董監變更是相互獨立案件，董監變更目前還在審議中。

針對經營區在台北市的北都系統，NCC決議評鑑案續行審議。

翁柏宗表示，北都去年負債比達101%，希望3年內可以把負債比下降到80%以下，不過這確實是經營區的新進業者會面臨到的問題，因為前期網路建設或是透過價格競爭，資金比較短絀，北都也在今年2月有先減資再增資。

NCC官員說明，北都在評鑑期間3年內申訴件數達803件，其中461件是退費相關申訴，因此委員會也關注相關消保權益議題。（編輯：楊凱翔）1111207

#翁柏宗
#北都
#新彰
翁柏宗
NCC核定調降中華電固網接續費 手機打市話有望變便宜 國安考量禁用中製軟體 公部門封殺TikTok抖音小紅書
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NCC核定調降中華電固網接續費 手機打市話有望變便宜