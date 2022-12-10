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遠傳連4年入選DJSI成分股 8項指標滿分

2022/12/10 20:29
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（中央社記者江明晏台北10日電）2022道瓊永續指數（DJSI）公布評選結果，遠傳電信今天宣布，連4年入選最高等級「道瓊永續世界指數」成分股，8項評選指標滿分，也連續7年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。

遠傳表示，今年在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向表現亮眼，在24項評選面向中「重大性議題」、「商業誠信」、「創新管理」、「網路可靠度」、「政策影響力」、「環境報告」、「社會報告」、「人權」8項獲得滿分，顯示遠傳長期投入永續發展獲國際肯定。

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遠傳總經理井琪表示，節能減碳，守護地球，刻不容緩；遠傳推動永續發展由內而外，和企業夥伴共襄盛舉。今年再度入選DJSI是一份肯定，遠傳將持續深化「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心能力，積極回應全球減碳趨勢，朝向淨零排放的目標邁進。

DJSI是美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）所推出的指數，從環境、社會、公司治理三面向評比企業的永續發展成效，今年有來自全球5000家企業參加評比，各產業永續績效前10%的企業才能入選為DJSI成分股。（編輯：張均懋）1111210

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