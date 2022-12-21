世界先進：2040年全球營運據點 100%使用再生能源

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（中央社記者張建中新竹21日電）世界先進今天表示，加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾2040年全球營運據點將100%使用再生能源，並朝2050年淨零排放目標邁進。

世界先進董事長方略表示，公司堅持與環境和諧共生的永續價值，致力於減緩與調適氣候變遷對環境帶來的不利影響，積極推動相關綠色行動，承諾於2040年底之前，全球營運據點將100%使用再生能源，並訂定淨零排放路徑，期許透過攜手上下游產業及RE100會員夥伴共同推動環境友善行動，減緩氣候變遷帶來的衝擊。

為具體落實低碳轉型行動，世界先進2021年成立氣候變遷議題管理架構，設置「節能減碳委員會」。 「節能減碳委員會」、「企業永續委員會」及「企業風險管理委員會」定期就碳資產管理、節能減碳、低碳供應鏈主題，對經營團隊及董事會報告，系統性執行低碳轉型計畫。

世界先進於2021年同步啟動RE100與淨零排放專案，規劃2050年淨零排放目標，並於今年正式成為RE100會員，世界先進表示，將加速再生能源採用腳步。

世界先進指出，淨零排放路徑以節電、減排、減量為主，輔以使用綠電及負碳技術；並持續推動與輔導供應鏈的低碳轉型。透過落實低碳轉型路徑、強化各項綠色行動，世界先進設定具體減碳目標為2040年碳排量相較2021年下降70%，並邁向2050年淨零排放目標。

世界先進表示，目前擁有5座8吋晶圓廠，除積極採用再生能源，將提前於2023年達成契約容量10%使用再生能源的目標。此外，世界先進也在公司內自建太陽光電系統，今年8月完工，開始供電。

半導體矽晶圓廠環球晶也積極展開節能減碳行動，竹南廠近3年完成25項潔淨能源專案，累計節電504萬7996度；未來3年將持續導入節能措施，目前已規劃7項方案，預計可減少超過百萬度電。

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環球晶指出，製程單位在不影響產品品質與良率下，不斷調整並改造節能熱場，大幅降低製程用電；廠務方面則將多台空壓機整合為大風量混合永磁變頻空壓機，並密切關注空調耗能趨勢，依四季變化即時調控電力，以達到最佳能耗微笑曲線。

環球晶表示，竹南廠預計於民國112年增設屋頂型太陽光電，以增加綠色電力比率，並汰換廠區的冰水主機及採用更高效率的發光二極體（LED）燈具，從小地方積累，持續布局潔淨能源，以達成2050年100%使用綠色能源的永續成長目標。（編輯：蘇志宗）1111221