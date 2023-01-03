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退撫基金111年11月獲利284億 累計虧損縮小至313億

2023/1/3 12:11
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（中央社記者陳俊華台北3日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，截至111年11月底，實際收益數為虧損新台幣313.71億元，收益率為負4.41%；若與111年10月底的績效相比，11月單月獲利逾284億元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，民國111年截至11月30日的基金運用情形，整體基金收益數虧損313.71億元，期間實際收益率為負4.41%。其中，自行經營的固定收益為134.17億元，期間收益率5.38%；資本利得收益數虧損186.51億元，收益率負13.71%。

委託經營部分，收益數為虧損261.37億元，期間收益率為負8.03%。

若與111年10月底時退撫基金績效相較，當時虧損597.97億元，截至11月底退撫基金虧損313.71億元，等於11月單月獲利逾284.26億元。

退撫基金指出，111年度截至11月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.08%、台灣加權股價指數下跌18.33%、MSCI全球指數下跌15.02%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌16.70%。（編輯：楊凱翔）1120103

#撫卹基金管理委員會
#台灣
#退撫基金
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