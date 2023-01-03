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富邦媒攜手蓋亞汽車 布局綠色物流

2023/1/3 14:58（1/3 15:06 更新）
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momo富邦媒（8454）旗下富昇物流攜手蓋亞汽車推出momo電動三輪車，將最後一哩路的物流運輸納入綠色物流行動。（富邦媒提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月3日
momo富邦媒（8454）旗下富昇物流攜手蓋亞汽車推出momo電動三輪車，將最後一哩路的物流運輸納入綠色物流行動。（富邦媒提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月3日
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（中央社記者江明晏台北3日電）迎向2050全球淨零碳排目標，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒今天宣布，旗下富昇物流攜手蓋亞汽車推出momo電動三輪車，將最後一哩路的物流運輸納入綠色物流行動。

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒「綠色物流」計畫向前推進，今天發布新聞稿宣布，旗下富昇物流攜手蓋亞汽車，全新推出momo電動三輪車。

富邦媒說明，此次導入的車輛將投入momo於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六都綠色車隊服務陣容，搭配momo大數據行駛規劃管理，以強化自有車隊配送的服務品質與效率，為momo短鏈綠色物流布局添翼。

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富邦媒指出，momo近年來不斷在城市間布建衛星倉儲，主要目的在於縮短商品與消費者間的距離，以減少末端配送車輛的載運里程，直接降低運輸旅程的碳排放量。

此外，富邦媒說明，導入蓋亞電動三輪車，即考量物流士配送包裹的必要流程和動作而決定選用，電動三輪車設計具備高操作性和專利傾斜設計，協助物流士在都會區大街小巷靈活行駛且安全的操作，電動三輪車車廂也較傳統大3倍的容積，讓物流士減少往返載運商品的趟次，增加載運效能，更能提升員工滿意度和客戶服務力。（編輯：林興盟）1120103

#momo富邦媒
#momo電動三輪車
#蓋亞汽車
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