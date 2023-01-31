金管會點頭 陳世岳2/1起升任富邦人壽總經理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

富邦人壽31日宣布，金管會保險局核定通過富邦人壽新任總經理資格審查案，陳世岳（圖）將自2023年2月1日起正式升任總經理。（富邦人壽提供）中央社記者謝方娪傳真 112年1月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）富邦人壽總經理陳俊伴退休，由富邦人壽執行副總經理陳世岳接任總經理一職，富邦人壽今天表示，陳世岳資格審查案已取得金管會保險局核准，陳世岳將自今年2月1日起正式升任富邦人壽總經理。

富邦人壽指出，陳世岳畢業於逢甲大學保險研究所，在保險領域從業逾30年，擁有財務精算、銀保及業務通路推展、經營企劃等全方位管理經驗。

陳世岳自1995年加入富邦人壽，自基層開始歷練，績效良好，在2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，陳世岳掌管公司銀保通路經營與發展，有效布局並發揮與台北富邦銀行合作效益，促進銀保通路保費貢獻成長，並曾寫下新高紀錄。

此外，陳世岳並帶領業務部隊充分展現富邦金控金融百貨整合綜效，並全面延伸富邦金控Run for Green的ESG（環境、社會、公司治理）願景工程，落實綠色永續行動，持續擴大綠色影響力。

富邦人壽表示，陳世岳接任總經理後，將帶領富邦人壽持續向前邁進，在現有基礎上，繼續強化市場競爭力，帶領富邦人壽穩健成長，並在社會趨勢與市場需求之下，透過多元化通路服務，提供民眾多樣化保險商品及超越期待的保險服務。

同時，富邦人壽將秉持公平待客精神關懷高齡與弱勢族群，實踐普惠金融，深耕台灣在地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦金連續14年蟬聯金控每股獲利王寶座，富邦人壽占整體獲利逾9成，為金控重要獲利引擎，累計2022年全年初年度保費收入達新台幣1062.97億元，總保費收入達3461.71億元。

2022年12月底富邦人壽RBC（資本適足率）超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，12月富邦人壽董事會通過辦理金融資產重分類，重分類日為2023年1月1日，以12月底估算，重分類後富邦人壽增加淨值將近700億元。（編輯：楊凱翔）1120131