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M1b年增率下探近5年新低 連4月死亡交叉

2023/1/31 20:47（1/31 21:15 更新）
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中央銀行公布去年12月金融概況，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%，連4個月呈死亡交叉。（中央社檔案照片）
中央銀行公布去年12月金融概況，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%，連4個月呈死亡交叉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）中央銀行今天公布去年12月金融概況，資金面指標M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%，連續4個月呈現「死亡交叉」，此外，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額大減逾千億、跌破3兆元大關。

外界常以M1B、M2的年增率走勢評估市場資金動能，當M1B大於M2，一般會認為資金動能充沛，稱為「黃金交叉」；若M1B年增率低於M2，則被視為「死亡交叉」。

央行經研處副處長蔡惠美表示，受到外資淨匯出以及放款與投資年增率下降影響，去年12月M1B及M2年增率分別下滑至4.14%及7.06%，且M1b年增率創下2018年2月以來新低紀錄；其中放款與投資年增率下降是因不動產業資金需求減緩、製造業出口商償還借款，加上個人房貸成長率同步趨緩所致。

M1b已經連續4個月向下穿破M2年增率，「死亡交叉」續航；在此同時，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額12月也大減1040億元，跌破3兆元大關，降至2.9兆元，令外界關注台灣是否資金動能不再充沛。

蔡惠美表示，2013年至2019年之間，台股指數多在7000至1萬點之間波動，到了2020年，各國實施貨幣寬鬆政策，加上台灣半導體產業大好，台股應聲大漲，可以看到M1b年增率明顯高過M2；去年12月則因台股大跌742點、成交值減少，才使得證券劃撥存款餘額減幅擴大。

蔡惠美指出，回顧去年一整年，全年M1B及M2平均年增率分別為7.81%及7.48%，M1b仍高於M2，「基本上台灣就是資金很充沛」。

但蔡惠美也說，央行利率「連4升」確實對資金造成影響，由於利率走揚，企業及個人紛紛將錢從活存及活儲轉向定存跟定儲，使得活期性存款成長減緩。

至於12月定期性存款年增率略為下降，蔡惠美解釋，主要是受外匯存款年增率放緩影響，原因涵蓋部分企業有大額貨款支出，國人淨投資國外股權投資略增，還有12月新台幣延續小升走勢，使得企業及民眾將外匯存款結售為新台幣所致。

媒體關注，去年全年M2年增率7.48%，還是略高於6.5%的參考區間上緣，是否意味央行可能延續貨幣緊縮政策；蔡惠美解釋，這是中長期目標區間，並非每年一定要落在此區間內，央行將密切關注國際經濟金融情勢及國內通膨狀況，畢竟現在不確定性還是很高，會持續關注經濟變化。（編輯：潘羿菁）1120131

#M1b
#央行
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