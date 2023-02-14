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台灣電子資訊業唯一 宏碁入選全球女性友善公司

2023/2/14 20:28（2/14 21:01 更新）
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富比士雜誌與市場研究機構Statista合作，對全球企業及員工進行調查評比，電腦品牌廠宏碁為台灣唯一入選「2022全球女性友善公司」的電子資訊業者。（圖取自facebook.com/AcerTaiwan）
富比士雜誌與市場研究機構Statista合作，對全球企業及員工進行調查評比，電腦品牌廠宏碁為台灣唯一入選「2022全球女性友善公司」的電子資訊業者。（圖取自facebook.com/AcerTaiwan）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）美國商業雜誌「富比世」與市場研究機構Statista合作，對全球企業及員工進行調查評比，電腦品牌廠宏碁為台灣唯一入選「2022全球女性友善公司」的電子資訊業者，展現對職場性別平等的重視及努力。

此外，宏碁也再度以全台第1的名次、連續3年入選「全球最佳雇主」，並同步上榜「美國大學新鮮人最佳雇主」。

宏碁全球人資長林弘道透過新聞稿指出，一個人事業的成就不該來自性別上的差異，每一名員工都將擁有一樣的機會面對挑戰；宏碁深信安全平等的工作氛圍，能讓員工更加投入工作，進而提升企業競爭力。

富比士雜誌針對8.5萬名任職於全球跨國企業的女性進行線上調查，並依照「職涯發展」、「工作滿意度」、「企業整體形象」及「女性主管占比人數」等相關項目，評選出全球前400家「2022年全球女性友善公司」。宏碁在企業形象及女性主管占比項目皆獲得高分。

2022年宏碁女性員工占總員工38%，女性主管比例為31%，並計劃於2023年提升女性工作者及主管的比例。（編輯：林興盟）1120214

#宏碁
#林弘道
#富比世
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