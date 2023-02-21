曹世綸：台廠短期內 將最大比率供應鏈留在台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天表示，半導體業的長期發展應用，目前看不到盡頭，台灣只要能在新興國際局勢中找到發展定位，仍可占有一席之地；同時，他認為，在可預見的短期內，台廠仍會把最大比率的供應鏈留在台灣。

勤業眾信今天舉辦「2023 Deloitte Future Talk 鏈結創新，驅動未來」高峰會，邀請曹世綸從半導體產業角度，針對「新變局下的韌性思維」發表看法。

曹世綸表示，半導體產業對台灣進出口與國家經濟影響相當大，去年下半年市場傳出雜音，後續的台積電全球化布局，也引起各界擔憂台灣競爭力與長期發展，他認為，半導體產業這段期間的修正，起源於後疫情時代，產銷供需調整過程的「休生養息」 。

曹世綸指出，原本處於衰退的個人電腦（PC）、筆記型電腦（NB）等，因應疫情，居家辦公、視訊開會讓需求暴增，現在步入後疫情時代，不同行業消化庫存，是回歸常態的過程，不用太擔心。

曹世綸認為，每個半導體業務的行業別，恢復時點、調整速度不一，目前市場最樂觀看法是在第2季反彈，完成庫存去化；多數認為，去化完成落在下半年，最悲觀則是2024年初。

儘管當前有通膨、升息壓力，俄烏戰爭持續、印太地區不穩定，曹世綸表示，長期來看，半導體產業依然相當樂觀，新興應用持續推出，包含汽車電子的晶片質、價都呈現數倍成長，還有智慧城市、智慧醫療、智慧交通等帶動的數位化生活。

談及半導體產業發展，曹世綸說，「我們現在沒有看到應用的盡頭」，台灣只要能在新興國際局勢中找到自身發展定位，仍可扮演重要角色，占有一席之地。

曹世綸指出，國際半導體產業協會（SEMI）擁有2000多家會員廠商，根據調查，會員談到今、明年挑戰，提出4大議題，首先是地緣政治，第二是後疫情時代的供應鏈管理，第三是半導體業人才荒，最後是產業鏈低碳永續問題。

「最傷腦筋是第一點（地緣政治）」，曹世綸表示，這一擔憂在疫情後加深，缺貨導致各國發現本地沒有供應鏈、對韌性更加重視，加上俄烏戰爭、台海緊張情勢，讓去全球化從政府層次，開始蔓延到產業層次。

也就是說，台灣半導體廠商起初面對的是國安角度論述，到後來客戶也開始提出相關要求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨供應鏈客戶觀念開始轉變，曹世綸表示，做「台灣加一」（除在台生產，也另尋其他生產基地）全球化布局，是台灣廠商不得不正視的挑戰，不然市場地位可能受影響。

曹世綸表示，台灣大廠應在可控範圍精算，把部分生產營運移到海外，不僅是讓客戶放心，也有分散風險的意味，可強化韌性；不過，他也認為，在可預見的短時間內，台廠還是會把最大比率的供應鏈留在台灣。（編輯：林興盟）1120221