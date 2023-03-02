壽險業接軌ICS恐大賣股？黃天牧：台股不會失血

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壽險業將在2026年接軌ICS（保險資本標準）新制，立委憂心壽險業估將賣股上兆元。對此，金管會表示，「台股不會失血。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北2日電）壽險業將在2026年接軌ICS（保險資本標準）新制，立委憂心隨台股風險係數調整，壽險業估將賣股上兆元。金管會表示，RBC及ICS的方法論不同，無法直接以係數差估算影響，且未來金管會會給業者調整期，「台股不會失血」。

民進黨立委鍾佳濱今天在立法院財政委員會質詢，現行壽險業適用的台股風險係數為22%，2026年接軌ICS新制後，台股風險係數可能會調整為40%，若以目前壽險業投資股票金額試算，壽險業恐需賣股達新台幣一兆元。

金管會保險局長施瓊華接受媒體聯訪表示，接軌ICS新制的確會增加壽險業投資股市的風險成本，但因目前使用的RBC（壽險資本適足率）和未來接軌的ICS方法論不同，無法直接以兩者係數差異估算影響壽險業持股部位程度。

金管會主委黃天牧指出，未來接軌ICS新制，台股風險係數是否適用40%目前尚未定案，且金管會會給業者一段過渡調整期，調整商品結構並進行資產負債管理，「台股不會有失血的情況」。

民進黨立委高嘉瑜則關注，車險、火險及寵物險保費均呈現上漲，產險公司均表示此與防疫險理賠無關，金管會也指出產險公司調漲有所本，但民眾感覺卻不是如此。

施瓊華表示，此與防疫險損失無關，是和車險、火險及寵物險本身損失率有關，如寵物險損失率已經飆逾200%，商業火險則受到國際再保成本連年上升影響，另第三人責任險損失率也有走高。

黃天牧則提到，以前產險公司可能會為了市場競爭，部分險種殺價競爭，但現在因為防疫險影響，不再殺價競爭。（編輯：林克倫）1120302