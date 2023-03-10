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東捷資訊2022年每股盈餘2.04元 擬配息1.6元

2023/3/10 10:54
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（中央社記者吳家豪台北8日電）東元集團旗下資訊服務商東捷資訊董事會通過2022年度財報，合併營收達新台幣13.3億元，年增0.35%；每股盈餘2.04元，年減23%。

東捷董事會決議擬配發每股現金股利1.6元，以7日收盤價44.05元計算，現金殖利率約3.6%。

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東捷資訊營運長陳春旭透過新聞稿表示，東捷今年在ERP（企業資源規劃）系統維運客戶續約率超過9成以上，ERP建置案也陸續有新舊客戶SAP系統上雲升級；去年底擴展服務產業範圍，取得大型網路科技服務業客戶導入建置案，預計今年上半年開始認列營收。

隨著全球掀起聊天機器人ChatGPT、人工智慧（AI）浪潮，東捷推出一站式雲端智慧客服解決方案，採取雲端租賃訂閱制，可結合AI智慧機器人，提供全年無休的專屬智慧客服應用，為客戶節省系統建置與客服人力成本，目前已協助大型家電業、跨國民生零售業、3C產業與交通運輸業等客戶導入。（編輯：林淑媛）1120310

#東捷資訊董事會
#陳春旭
#東元集團
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