美股急彈 台股觀察跌勢是否止穩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北17日電）瑞士信貸獲瑞士監管當局保證提供流動性，加上大銀行聯合伸援第一共和銀行，注資300億美元救火，帶動銀行股強力反彈，美股大幅收高，分析師表示，投資人悲觀情緒可望舒緩，先關注台股連日來的跌勢是否止穩。

華爾街日報報導，11間大型銀行已聯合注資300億美元，來支撐第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關後，美國四大指數收盤收紅，道瓊工業指數勁揚371.98點或1.17%，以32246.55點作收，標準普爾500指數上漲68.35點或1.76%，收3960.28點，科技股那斯達克指數勁揚283.23點或2.48%，收11717.28點，費城半導體指數大漲120.68點或4.05%，收3098.07點。

分析師表示，矽谷銀行與Signature銀行接連倒下，是2008年金融危機以來美國銀行業最大災難，加上瑞士信貸財報爆雷，投資人信心瀕臨崩潰，台股也下探回檔。

國泰投信表示，瑞信事件實為「個別企業營運問題，不屬於金融危機」；近期備受關注的瑞信、矽谷銀行等金融機構事件，均不存在金融資產連結實體總經部門的問題，也不易引發連鎖效應，因此不屬於金融危機。至於個別企業、銀行營運連續爆發虧損，資不抵債或債務拖垮信用等，這牽涉流動性與資產處分、企業重組等面向，事件擴散程度視股東、債權人、監管機構、各國央行的處理方式，目前為止，從監管機構與央行的應變來看，仍屬可控。

歐洲央行維持原定升息幅度不變，決議提高主要利率2碼（1碼為0.25個百分點），並上修歐元區今年國內生產毛額（GDP）預估至成長1.0%，歐股止跌走揚。倫敦FTSE 100指數上漲65.58點、漲幅0.89%，收在7410.03點，法蘭克福DAX指數上漲231.84點、漲幅1.57%，收在14967.10點，巴黎CAC 40指數上漲140.01點、漲幅2.03%，收在7025.72點。（編輯：張均懋）1120317