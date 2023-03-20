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緯創：生成式AI助資訊業大邁進 估庫存第2季更健康

2023/3/20 11:34（3/20 12:31 更新）
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筆電代工廠緯創資通20日舉行台北市數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮，總經理林建勳致詞表示，緯創是台灣企業，一定會根留台灣。中央社記者吳家豪攝 112年3月20日
筆電代工廠緯創資通20日舉行台北市數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮，總經理林建勳致詞表示，緯創是台灣企業，一定會根留台灣。中央社記者吳家豪攝 112年3月20日
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（中央社記者吳家豪台北20日電）筆電代工廠緯創資通總經理林建勳今天表示，生成式AI（Generative AI）與數位內容相關，對緯創未來一定有蠻大的助益；緯創與業界都努力降低庫存，預期第2季回到更健康的狀況。

緯創今天舉行台北市數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮，預計2026年啟用營運，林建勳會後接受媒體採訪，被問及對聊天機器人ChatGPT、生成式AI、庫存、下半年景氣等看法。

他表示，生成式AI與數位內容一定有相關，可以幫助整個資訊產業快速往前邁進一大步。緯創從2017年開始投資人工智慧（AI）相關硬體，看好生成式AI的發展對緯創未來一定有蠻大的助益。

林建勳表示，緯創採取「以硬帶軟」策略，選定特定軟體進行投資，數位內容是其中之一。針對顯示器相關應用，已在美國與日本等地布局軟硬整合系統。

被問及是否有併購新創公司計畫，林建勳說，目前先聚焦緯創內部研發能力的提升，嘗試透過更多AI方式提升效率，包括研發、工廠相關專案一直在進行。

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談到全球經濟情勢變化，他表示，大環境很難預測，去年初沒人預測到會發生俄烏戰爭，近期美國經濟與歐洲銀行狀況有些連動，但還不到2008年大蕭條的程度，期望今年下半年整體經濟情況能夠好一點。

林建勳強調，緯創財務狀況穩健，會計師也很謹慎審查緯創的財務規劃，庫存往下降是一定的，業界都很努力在做，現在已經比去年好很多，相信第2季會回到更健康的狀況。緯創客戶認為下半年市況比較好，希望今年第1季是全年谷底。（編輯：張均懋）1120320

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