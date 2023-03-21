獲利衰退配息縮水？ 兆豐金：必要時動用保留盈餘

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（中央社記者張璦台北21日電）兆豐金股東數正式突破50萬大關，總經理胡光華今天在法說會表示，兆豐金去年獲利可用來發股利的金額，較往年少，但保留盈餘金額相當大，必要時可動用，股利政策「跟過去相比，應不至於有太大變動」。

兆豐金控今天舉辦線上法說會，公布2022年營運狀況，稅後淨利新台幣183.3億元，因受到產險子公司防疫保單理賠及提列準備金近105億元影響，較前一年衰退29%。

兆豐金指出，銀行子公司方面，因放款動能及利差同步擴大，使利息淨收益顯著增加，2022年稅後淨利達241.8億元，比前一年大幅成長31%。

胡光華在會中表示，兆豐金去年獲利可用來發放股利的金額，受獲利衰退、集團股債部位評價損失影響，比往年減少，但歷年累積下來的保留盈餘金額相當大，必要時，可動用這部分發放股利，以維持股利政策的穩定性。

他指出，今年股利政策尚在研議中，但會考量照顧廣大投資人權益，另將參酌立法院財委會決議辦理，並綜合考量公司財務結構做出決定，「原則上，跟過去相比，應該不至於有太大的變動」。

此外，美國矽谷銀行（SVB）、瑞士信貸連環爆，法人關切兆豐金曝險以及後續處理。

兆豐銀行表示，目前沒有SVB或美國第一共和銀行等相關曝險，也未持有3月初發生違約的黑石集團商業不動產抵押貸款證券（CMBS），其他的黑石集團曝險，繳息還本都正常。

兆豐銀表示，從資產負債管理面來說，兆豐銀與SVB在存放款客群、資產負債到期日、經營策略，都有很大不同，國內台幣利率市場也未出現倒掛，流動性風險並不高。

不過，兆豐銀指出，受到SVB事件外溢效果影響，系統性風險逐漸升高，鑑於整體景氣下行，兆豐銀針對投資、同業金融交易、授信3大方面，提出風控加強措施。

其中，投資方面，兆豐銀降低買債券額度，並提高投資債券最低信用評等，落實IFRS9分類原則，持續執行停損機制。

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至於授信，兆豐銀已注意到部分金融業危險訊號，比如營業規模較小的銀行淨利差呈現收窄，綜合損益出現虧損，或存款結構不佳、流動性不足等問題，並針對營運資金來源受影響的科技新創公司，加以關注、評估其授信。

此外，兆豐銀表示，兆豐銀持有的瑞信有價證券皆屬於優先順位債券，至2022年底止，瑞信具損失吸收能力（TLAC）991億瑞士法郎，這些耗盡之後，優先順位債券才有面臨到期本金減損的風險。（編輯：潘羿菁）1120321