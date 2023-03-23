疫後消費回溫 前2月零售餐飲營業額均寫同期新高

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北23日電）經濟部今天公布2月零售、餐飲業營業額為新台幣3292億元、777億元，分別年增4.6%、8.2%；累計前2月零售業營業額衝至7376億元，餐飲業則為1782億元，雙創歷年同期新高；經濟部預估，3月餐飲業在去年低基期因素之下，將有望維持較高的年成長幅度。

2月零售業營業額為3292億元，年增4.6%，經濟部統計處表示，因春節落點差異，比較基準不同；各業別呈現兩樣情，其中汽機車零售業因營業天數較多，年增26.9%；布疋及服飾品零售業、資通訊及家電設備零售業、百貨公司等因去年2月逢春節假期，比較基數偏高，呈現年減狀態。

合計1、2月零售業營業額為7376億元，則是寫下歷年同期新高，統計處副處長黃偉傑分析，主因為疫情淡化、民眾外出購物力道回溫；占比最大的綜合商品零售業營業額達2532億元，年增10.4%，也創下同期新紀錄。

2月餐飲營業額為777億元，年增8.2%，由於國內餐飲市場持續回溫，春酒、假期帶動來客數增加，加上航班餐點需求增加所致。

累計前2月餐飲業營業額1782億元，為歷年同期最高，年增20.6%；受惠於餐館業和飲料店業績暢旺，分別為1520、197億元，也是歷年同期新高紀錄。

另外，外燴及團膳承包業年增47.6%，黃偉傑表示，主因為航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加。

相較於內需回溫帶動消費，因全球經貿需求疲軟、客戶消化庫存，2月批發業營業額為8613億元，年減0.4%；前2月批發營業額1兆7762億元，雖為歷年同期第3高，不過年減10.6%。

其中，機械器具批發業年減15.3%、建材批發業年減15.9%、化學材料批發業年減25.1%。汽機車批發業則因晶片短缺情形緩解，新車供給量能增加，年增5.4%。

整體而言，黃偉傑分析，內需相對表現比較好，主因為疫後生活，民眾消費意願增加，但因去年5倍券消費挹注，面對高基期，預估零售業動能逐漸減緩。

黃偉傑表示，去年受疫情影響，民眾減少外出用餐，致基期較低，預期餐飲業持續高度成長，但因3月假期較2月少，增幅可能縮減。

展望未來，黃偉傑指出，批發業因工作天數恢復正常，營業額可望較2月成長，但受全球景氣降溫及產業鏈持續調整庫存，預估營業額將持續呈現年減態勢。

統計處預估，今年3月批發業營收9818至1兆170億元、年減16.2%至13.2%；零售業營收3444至3548億元、年增0.1%至3.1%，餐飲業營收720至740億元、年增15%至16%。（編輯：潘羿菁）1120323