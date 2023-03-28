主要客戶訂單減少 廣越估今年營收恐衰退

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（中央社記者賴言曦台北28日電）羽絨服廠廣越今天召開法人說明會，總經理吳朝筆表示，受到客戶調整庫存影響，今年營收可能轉降，3月起營收衰退10%內，但公司已開發到不少明年的訂單，已嗅到明年有反轉的氣象。

今年各產品別中，吳朝筆指出，以運動產品的表現較差，主要客戶Adidas受俄烏戰爭影響歐洲及俄羅斯市場，導致今年對廣越的訂單少3成；Nike則因為保守看待下半年，導致廣越今年出貨量下跌2成。

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吳朝筆表示，另一客戶Under Armour今年生意成長2成，New Balance成長150%，為廣越抵銷兩大客戶帶來的折損；預計今年3月起，廣越營收衰退幅度會在10%內，第2季營運成長，第3季雖然有去年基期高的因素，但預計也不至於會太差，衰退幅度會在10%內。

廣越去年稅後淨利新台幣11.76億元，每股稅後盈餘（EPS）11.38元，董事會決議每股擬配發現金股利6.8元，配息率約59.7%，若以今天廣越115元計，現金殖利率約5.9%。（編輯：林興盟）1120328