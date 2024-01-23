六角集團年終最高6個月 門市員工調薪估近3成

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（中央社記者江明晏台北23日電）六角集團在全球經營「日出茶太」手搖飲品牌，董事長王耀輝宣布，2023年終獎金最高6個月，2024年集團員工平均調薪3%至25%，第一線門市員工調薪上看近3成，起薪3.6萬元。

六角國際今天舉行歲末尾牙，六角集團董事長王耀輝宣布，2023年終獎金依績效表現，最高給予6個月獎勵，也祭出事業單位團體獎金最高新台幣200萬元，並頒發金牌店長獎年終3個月，旗下品牌門市店長年薪最高累計可領18個月。

因應餐飲業市場缺工，積極搶人才，六角加碼宣布，2024年集團員工平均調薪3%至25%，第一線門市員工起薪至3.6萬元，調薪上看近3成。

王耀輝說明，「日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模，站穩東協市場，也積極擴張北美、澳洲及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，2023年前3季稅後淨利2.45億元，年增率21.3%，每股盈餘（EPS）5.39元。

此外，2023年六角集團完成子公司王座國際登錄興櫃，並獨家代理韓國品牌「橋村炸雞」在台灣開出3家直營門市。（編輯：張均懋）1130123