家登今年營收估增2位數百分比 7月加薪逾5%

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（中央社記者張建中新北27日電）家登今年營運展望樂觀，董事長邱銘乾預期，全年營收可望成長2位數百分比。他並表示，今年7月將持續加薪，調薪幅度逾5%。

家登今天舉辦北區尾牙活動，邱銘乾會前受訪表示，家登前開式晶圓傳送盒（FOUP）產品順利取得半導體廠大客戶訂單，下半年有機會大量出貨。中國市場載具需求也將穩定成長，是今年營運成長主要動能。

邱銘乾說，IC設計廠對於半導體先進製程需求強勁，有助於極紫外光（EUV）載具產品出貨增長。家登入主朝宇，航太相關業績將可倍數成長。今年整體營運展望樂觀，全年營收可望維持成長2位數百分比。

家登還布局美國先進封裝CoWoS相關載具市場，邱銘乾表示，將是未來營運成長動能。因應客戶需求成長，家登至第3季底產能將擴增至2.6萬顆規模。

邱銘乾說，家登2023年員工平均年薪約21個月，有150多名員工年薪逾新台幣100萬元，今年7月將持續加薪，調薪幅度逾5%。

有關聯電與英特爾（Intel）合作開發12奈米製程，邱銘乾表示，英特爾過去自製晶片的優點，目前變成包袱，透過與聯電合作，活化閒置產能，而這對中國大陸廠商不利。（編輯：郭無患）1130127