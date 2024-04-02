聚陽3月營收31.27億創同期新高 下半年稼動率滿載

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（中央社記者賴言曦台北2日電）成衣廠聚陽受惠客戶訂單需求強勁，推升3月營收至新台幣31.27億元，月增14.7%，年增11.96%；聚陽前3月營收86.08億元，年增9.88%，3月及第1季營收皆創同期新高紀錄。

聚陽表示，第2季訂單皆已確認，後續可望新增3個美系新客戶，預估下半年稼動率維持滿載。

聚陽受惠客戶訂單需求強勁，3月及第1季營收寫下同期新高，且急短單需求增加，預估毛利表現也會較去年同期正面。

展望後市，聚陽指出，目前第2季訂單已全數確認完畢，日系客戶訂單持續成長，美系客戶拉貨逐漸回溫，下半年訂單雖還在開發中，但預估還會增加3個美系客戶。

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聚陽指出，今年運動款產品出貨可望再成長，高毛利運動款產品的出貨比重，將從低個位數百分比（1至3%）成長至中個位數百分比（4至6%），全年出貨量預估增加9.52%。

產能方面，聚陽表示，因產能有限，目前訂單採擇優生產策略，預估下半年稼動率維持滿載，今年將再開出10%新產能，印尼新廠也將以1年1期的頻率加開產能，至2026年完成4期產能開出。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130402