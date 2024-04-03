央行拋匯阻貶外匯存底連3降 印度超車台灣成第4高

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）國際美元延續偏強格局，新台幣匯率急挫，央行趕緊進場拋匯阻貶，使得外匯存底金額下滑。根據央行統計，3月外匯存底金額為5681億美元，月減13.22億美元，連續3個月走跌；在全球外匯存底排名，台灣從第4名退居第5，遭印度超車。

央行外匯局局長蔡烱民說明，3月外匯存底主要變動因素包含外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為了維持外匯市場秩序，進場拋匯阻貶。

蔡烱民解釋，美國陸續公布的數據顯示經濟頗具韌性，市場持續修正降息預期，推延聯準會降息的可能時間點，有些投資銀行甚至認為今年降息不會降到3碼，部分聯準會官員也有相關發言，這些發展都對金融市場造成影響。

蔡烱民指出，台股跟美股連動，美國經濟具有韌性的情況下，美股持續走高，帶動台股走強，而美元指數獲得支撐，則使新台幣、韓元、日圓、歐元等走貶；央行看到有幾天匯市波動較大，因而進場拋匯調節，使得外匯存底金額續減。

美元坐穩強勢格局，新台幣3月重貶4.13角或1.29%，不過蔡烱民表示，今年以來，韓元、日圓貶值幅度仍大於新台幣。

央行拋匯阻貶，使得3月外匯存底下滑，台灣在全球主要國家外匯存底排名也被印度超車，降至第5名，前3名依序為中國、日本、瑞士。

媒體關注，外資3月淨匯入，在台股卻呈現賣超，蔡烱民說明，3月台股高檔盤整，外資可能有些獲利了結，將盈餘匯出。

央行統計，113年3月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7290億美元，約當外匯存底128%。（編輯：潘羿菁）1130403