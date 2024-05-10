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家登4月營收創同期新高 估營運逐季攀升

2024/5/10 09:34
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（中央社記者張建中新竹10日電）傳載方案商家登4月營收達新台幣5.3億元，月增8.74%，年增76.32%，並創同期新高。家登預期，今年在光罩與晶圓載具產品同步成長推升下，集團營運可望逐季攀高，全年營收將創新高。

家登表示，光罩及晶圓載具產品營收增加，是推升4月營收成長主要動力。家登4月營收5.3億元，年增76.32%；累計前4月營收19.48億元，年增12.02%。

家登指出，大中華區業務強勁成長，晶圓載具已成為營運成長的一大動能。為確保供應鏈穩定、提升服務效能，家登計劃透過昆山廠及重慶協力廠就近服務客戶。

其中，昆山廠晶圓及光罩載具產能快速提升，重慶協力廠則於4月23日開幕，家登正積極進行光罩及晶圓載具技轉。

家登表示，隨著客戶快速推進3奈米製程，先進製程系列光罩載具產品能見度高；晶圓載具良率及出貨量也逐步攀升，將推升集團營運逐季成長，全年營收將創新高。

家登指出，設備子公司家碩即將掛牌上櫃，致力於提供光罩清洗、交換、儲存、管理等傳載自動化設備，集團將提供半導體載具、設備到耗材一站式解決方案。（編輯：楊凱翔）1130510

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