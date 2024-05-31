明泰：聚焦亞洲新市場 售子公司挹注第2季獲利

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（中央社記者潘智義台北31日電）網通廠明泰科技董事長黃文芳今天表示，去年底計畫出售子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及所屬東莞明冠電子公司100%股權，此筆業外收入預計可挹注今年第2季獲利。

明泰科技今天舉行股東會，黃文芳指出，今年持續聚焦亞洲新市場、新產品開發，開拓亞洲市場將為今年成長動能主力。

在新產品開發上，明泰以固定無線接取（FWA）、5G專網、DOCSIS 4.0標準、Wi-Fi 7產品為發展重點，搭配產品線豐富化、區域均衡化的策略，持續耕耘低軌衛星相關產品，再加上佳世達集團資源，以及明泰與仲琦的整合綜效，對今年營運發展抱持審慎正向態度。

明泰科技去年合併營收新台幣282.72億元，合併毛利率18.4%，合併營業淨利8.29億元，歸屬於母公司業主淨利5.48億元；股東會今天通過每股配發現金股利1.01元。

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明泰表示，總體經濟仍受到全球市場利率高點、戰爭衝突等考驗，景氣復甦腳步比預期緩慢，除了將資源及人力做更高效率的規劃及整合，加上產品組合轉佳，今年第1季毛利率較去年同期改善1.7%，但整體因為受到客戶持續調整庫存及市場需求減緩的影響，營收及獲利表現比去年同期低。

此外，為策略性發展及全球製造布局的戰略考量，明泰將中國東莞及常熟工廠合併，並進行產能優化調節。（編輯：張良知）1130531