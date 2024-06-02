OPEC+線上會議 決議延長減產至2025年底

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（中央社維也納2日綜合外電報導）石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）今天召開線上會議，並同意延長當前的減產措施至2025年底，以為油價提供支撐。

法新社報導，OPEC+會後發布聲明稱，以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織12個成員國和俄羅斯主導的10個產油盟國決定「維持整體石油產量…從2025年1月1日至2025年12月31日」。

多名分析師稍早告訴法新社，面對地緣政治不確定性，OPEC+的22國可能選擇謹慎因應，將當前的減產計畫延長至今年第3季，甚至是到今年底。

OPEC+從2022年底開始減少供應石油，試圖阻跌油價。OPEC+各國目前透過聯盟整體減產和額外自願減產，每天減產約600萬桶石油。

瑞士瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）認為，今天這場會議也可能決定「調整部分國家的生產配額」。

跟OPEC關係密切的一位專家告訴法新社，趕赴利雅德的OPEC+部分國家官員可能希望爭取更多生產配額，以利增產石油。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130602