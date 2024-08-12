富邦媒前7月營收620億元 創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北12日電）電商業者momo富邦媒今天公布7月合併營收新台幣85.5億元，月減10.6%，年增1%；今年前7月累計營收620.8億元，年增3.8%，創歷年同期新高。

富邦媒發布新聞稿說明，7月暑期商機延燒，除餐飲與旅遊票券買氣熱絡外，數位加值類的點數卡也有不錯的銷售表現；且暑假逢機車購車旺季，品牌廠與站內行銷活動挹注，掀起採買熱潮。

富邦媒表示，夏季炎熱天氣也帶動抗暑商機，美白保養、防曬商品、風扇、礦泉水等皆為熱銷商品。食品品類在中元節普渡置辦需求及季節水果的帶動下，推升銷售成績。

電商集團PChome網路家庭7月合併營收達27.07億元，月減7.87%，年減10.3%，為今年單月低點；累計今年前7月合併營收208.11億元，年減6.66%。

電商集團美而快公布7月合併營收3.07億元，月增6.3%，年增9.9%，主因7月共有4間UR Living複合商場開幕，挹注營收。美而快表示，隨著實體店陸續開出並貢獻業績，營收表現有望逐季成長。（編輯：楊蘭軒）1130812