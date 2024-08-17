ETF躍基金投資主流 券商跨界搶食財富管理大餅

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）指數股票型基金（ETF）躍居基金投資主流，瓜分傳統共同基金市場，牽動商機龐大的財富管理版圖跟著出現變化。群益、凱基等證券商近來積極升級系統，搶食財管大餅，大舉殺進銀行地盤。

過去國內財富管理業務主要歸在金控旗下的銀行主導，但現在證券商也開始跨界搶食大餅。凱基證財富管理處主管阮建銘分析，過去大家去銀行找理財專員買共同基金；但這幾年ETF市場火熱，ETF主要是透過券商下單，整個財富管理的版塊正在位移，而且才剛開始。

群益證券總經理李文柱也表示，以前財富管理業務多半放在銀行，但比起銀行的理財專員，券商擁有陣容堅強、具分析師及高級營業員等專業執照的理財大軍，可以提供客戶更完整的財管規劃。

此外，主管機關開放證券商得經投資人同意，留存交割款項於證券商交割專戶，也就是「分戶帳」，也讓券商有機會朝「類銀行」方向發展。

過去幾年金管會陸續放寬分戶帳的資金運用，以及虛擬帳戶機制等，除讓投資人線上開戶更方便，且停泊的資金不止可以買股票，還可以買ETF、公債、國債券、複委託等各式理財商品。

群益證為台灣最大獨立券商，雖然欠缺金控背景奧援，但也因此可以更無後顧之憂衝刺財管業務。目前群益證在台灣分戶帳市場占有率居於領先，近期再推出一戶通2.0版本，功能、介面升級，強調投資人只要1個帳戶就可交割全球股市。

凱基證7月則宣布與瑞銀（UBS）跨國合作，引進瑞銀集團子公司UBS Partner的理財規劃系統，升級理財規劃及資產配置服務，要讓證券營業員變身理財專員，提供台灣投資人國際級的理財規劃建議。

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阮建銘認為，對台灣民眾而言，台股應該是整個財富管理其中的重要一環，但過去因為銀行業務的限制，兩者常被拆開來。其實證券商很適合從事財富管理，因為可以提供股票、ETF等更多元完整的投資商品。在美國，許多大型的財富管理業務都是由證券公司主導。

凱基證透過引進瑞銀的理財規劃系統，希望讓旗下的證券營業員能變身理財顧問，銷售內容從點變成面，提供客戶投資組合建議。瑞銀的技術平台可以自動化檢視客戶投資組合狀況並控管風險，根據客戶的偏好製作專屬的資產規劃書。（編輯：張良知）1130817