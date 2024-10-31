宏碁子公司唯晶送件 申請倫敦交易所AIM上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北31日電）宏碁今天晚間公告，在新加坡證券交易所Catalist上市的子公司唯晶（Winking Studios），送件申請倫敦交易所AIM市場上市，邁向雙重上市目標，以擴展全球市場，加速成長。

宏碁指出，唯晶創立於2004年，總部位於新加坡，在亞洲擁有9個工作室，由創辦人詹承翰（Johnny Jan）領導；於全球遊戲美術外包市場的收入排名中位，居亞洲第3、全球第4。

唯晶致力於跨平台合作，包括主機、電腦和移動裝置，並與全球前25大遊戲開發公司中的22家有合作關係，已與索尼（Sony）、微軟（Microsoft）和任天堂（Nintendo）3大遊戲發行平台合作，且在行動裝置和線上遊戲將持續強勁增長。

唯晶表示，全球遊戲美術外包行業仍然較為分散，大多數服務提供者為相對規模較小的獨立工作室。集團於2024年上半年已完成兩項收購，目前正在評估多個標的，並有考慮潛在收購項目。

唯晶指出，宏碁集團直接或間接合計持股62.56%，並有意作為基石投資者參與雙重上市。在倫敦交易所AIM市場上市募集的資金將用於尋求在亞洲和歐洲進行戰略性收購、聯盟及合資合作，以擴大本集團的市占率並提升營運能力。

此外，唯晶將加強在北美和歐洲市場的影響力，擴大客戶基礎，包括增加市場推廣及業務拓展力度、設立位於英國的區域中心以及尋求收購該地區的小型工作室。

唯晶也將增強運營能力，包括持續開發和改進AI技術能力。除支持戰略性收購及增長策略，雙重上市還可讓公司接觸到更大的專業科技投資者群體，以多元化股東基礎。（編輯：張均懋）1131031