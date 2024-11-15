台灣虎航競拍超額認購28.3倍 平均價62.38元

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台灣虎航預計29日改列上市掛牌，今天完成競價拍賣，得標加權平均價為新台幣62.38元，超額認購率達28.3倍，得標總金額約4.47億元。

參與投標的合格標單共20萬2618張，是本次競價拍賣7161張數的28.3倍，法人及自然人皆參與投標，其中法人得標率約18.1%。

依今天開標結果，最低得標價61.8元，最高得標價73元，計算得標加權平均價62.38元，約為競拍截標13日收盤價66.1元的94折。

台灣虎航將在11月19日至21日辦理公開申購，11月22日抽籤，公開申購價格為40元，公開申購股數計1790張。

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台灣虎航10月營收13.03億元，年增6.7%，為歷年同期新高，前10個月營收139.39億元，年增35.7%，為歷史新高。

展望第4季，觀察11月初的ITF台北國際旅展出現人氣、買氣雙旺現象，其中賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，日韓因平均飛時不長，旅遊詢問熱度不減。台灣虎航11月也將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況來看，法人預估第4季可望淡季不淡。（編輯：林家嫻）1131115