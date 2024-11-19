暫停非實名制廣告 董瑞斌盼民營金融業11月底跟進

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（中央社記者張璦台北19日電）兆豐銀行7日宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，董事長董瑞斌今天表示，近年金融詐騙廣告太猖獗，所以非採取行動不可，他已向大型民營金融機構高層「道德勸說」，包含前10大民營銀行，希望現有廣告投放告一段落後，一起加入抵制行列，他個人希望時程落在月底。

公股龍頭兆豐銀行7日宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀宣布響應相關措施，打擊金融詐騙，避免民眾財產安全陷於高度風險，續有民營金融業者跟進。

兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今天受訪時指出，對社群平台來說，兆豐暫停投放廣告，宛如被蚊子叮一口，全體金融業一起做，也可能只是像得感冒，幾天後就痊癒，影響不大，但近年來社群上的金融詐騙廣告實在太猖獗，所以非採取行動不可。

董瑞斌透露，一開始公司內部其實不贊成暫停投放，因為現在的廣告行銷相當倚賴社群媒體通路，尤其信用卡等消金業務，暫停投放廣告恐自廢武功。

不過，他直言，「石器時代（指網路尚不發達時）難道我們都不做行銷嗎」，社群媒體通路是在近年興起，在社群媒體金融詐騙改善之前，兆豐廣告就是回歸傳統通路，即報章雜誌與電視廣告等；先行者當然必須忍受一段時間行銷上的不方便或是在推廣業務時有點吃虧，但當社會漸漸形成共識，贊成聲量會居多。

董瑞斌指出，以兆豐投放廣告而言，截至11月大約剩下250萬元尚未執行完畢，不執行的話，會面臨約20萬元的罰款、違約金等，但他認為，損失這20萬元，能提早讓台灣的某一個人不被詐騙，「這是划得來的」，所以兆豐就拍板暫停投放。

董瑞斌說明，以一整年而言，兆豐在社群媒體平台投放廣告約1600萬元，這在9大公股金融事業中算是偏高一些，但與民營比則相對低，據他所知，有同業光是Line就投入至少2000萬元。

董瑞斌表示，他私底下已經向大型民營金融機構高層「道德勸說」，希望大家一起做，影響力會更大，但他也了解廣告都有期程，如果抽掉會面臨違約罰款，所以希望現有廣告投放告一段落後，一起加入抗議詐騙的行動，「基本上大家都同意，只是時間的問題而已」；時程上希望差不多是月底，但每一家金融機構情況不一樣，需要花時間規劃，所以沒有一定要求月底全數加入行列。

媒體追問是否包含前10大民營銀行，董瑞斌說，已經跟對方談過了，應該是沒有問題的。

此外，董瑞斌指出，如果半年後社群媒體金融詐騙沒有改善，或平台沒有即時下架詐騙廣告、落實廣告實名制等法遵行為，除繼續抵制廣告投放，他還會採取2.0作法，希望與金融業一起寫信給比如Facebook、Google或是Line等業者，告知對方創建的好平台被不當濫用，應協助防堵，「你（平台）賺了很多錢，可是社會成本是我們在負擔」。

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同時，打詐新4法要求境外網路廣告平台業者在台灣設置法律代表人，正式落地，董瑞斌也強調這一點的重要性；他指出，總不能出事了，還要到全世界去找總公司解決。

董瑞斌更秀出Facebook母公司Meta在官網上列出的利害關係人優先議題，其中最重要的包含內容治理（content governance）、信任與誠信（trust and integrity），如果平台詐騙廣告一直未見改善，這豈不是自打耳光；他也透露，未來不排除端出3.0措施，但具體方案現在尚不能公布。（編輯：林興盟）1131119