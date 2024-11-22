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保發中心：自駕車時代 汽車險迎顛覆性變革

2024/11/22 12:44
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（中央社記者謝方娪台北22日電）新任保發中心董事長黃泓智今天表示，未來自駕車時代來臨後，汽車險內容及責任歸屬可能迎來顛覆性變化，駕駛人責任將降低，轉向汽車製造商或自駕車軟體系統商須負較大責任，這樣的變化也將牽動保險法規變革。

台灣保險法學會今天主辦第10屆兩岸保險法論壇，探討科技、永續與創新趨勢下的保險法。黃泓智會中表示，科技創新對保險業有很大衝擊，他2023年赴美國亞利桑那州開會，在鳳凰城看到很多無人駕駛的計程車，「說不定不久後的將來，將全面轉為自駕車」。

黃泓智指出，若自駕車時代來臨，汽車保險內容及責任歸屬可能會有顛覆性改變，因傳統汽車險保障駕駛人過失，但未來駕駛人若僅是在車內而由汽車自動駕駛，駕駛人責任將大幅降低，主要責任轉向汽車製造商或自駕車軟體系統商，這樣的變化也會牽動保險法規變革。

黃泓智說，除了汽車險外，科技創新對其他保險亦會帶來衝擊，例如現在往精準醫療、智慧醫療發展，對於醫療保險也勢必有影響。

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保險學會理事長暨產險公會理事長李松季則表示，2年前他正處於防疫險風暴中心，當時他深深感覺到，行業從業者面臨到的挑戰巨大，隨社群媒體及民粹主義蓬勃發展，對產險業形成前所未有的挑戰，尤其是在風暴很大的時刻。

李松季說，當時民代及社群媒體充斥捕風捉影、似是而非的言論，即使產險業者出面說明，外界不一定會聽，但由備受尊崇的法學者出面解釋條款，對產險業帶來很大助益，在他眼裡，保險法學者是保險行業的推動者，亦是守衛者。（編輯：林淑媛）1131122

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保發中心董事長因工讀生輕生案請辭 李松季代理
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