全台水庫去年清淤2512萬立方公尺創新高

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（中央社記者曾智怡台北6日電）水利署今天表示，透過多元清淤模式，去年全台主要水庫清淤總量達2512萬立方公尺，較前一年大增462萬立方公尺，寫下新高，目前持續各項清淤工作，促進水庫永續經營，穩定供水。

面對氣候變遷帶來旱澇及土砂威脅，為有效維持水庫蓄水容量，水利署運用多年清淤經驗，建置水庫清淤設施，加強低水位陸挖、高水位抽泥及颱洪期間水力排砂，發展全年全時可進行多元水庫清淤模式，大幅提升清淤能量。

水利署今天發布新聞稿表示，根據統計，透過多元清淤模式，113年全台主要供水水庫清淤總量達2512萬立方公尺，相較112年清淤總量2050萬立方公尺，增加462萬立方公尺。

水利署指出，台灣水庫集水區地形陡峻、地質脆弱及地震頻繁等因素，造成颱風豪雨極易挾帶大量土砂進入水庫，導致水庫淤積。目前全台主要供水水庫年平均入庫砂量約1760萬立方公尺，透過多元清淤作業，自111年起整體水庫清淤量已高於入庫來砂量，水庫庫容逐漸回春，113年度水庫清淤量更達2512萬立方公尺。

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其中，石門、曾文、南化及白河水庫等，更充分利用113年颱風凱米、山陀兒及康芮帶來充沛水量，進行水力排砂達687萬立方公尺，創歷史新高，充分展現近年水資源建設及水庫防淤設施成效。

水利署指出，針對重要供水水庫，正以庫容維持及水庫回春目標持續趕辦清淤作業，並持續與水土林單位合作，共同辦理集水區土砂治理及水庫庫容維持，除從源頭做好水土保育減少泥砂入庫外，也加強水庫清淤及淤泥去化，促進水庫永續經營。（編輯：張均懋）1140106