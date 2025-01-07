外資連3買加碼111億元 敲進高股息ETF

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台積電領軍下，台股終場上漲103.56點，收在23651.27點，加計盤後交易成交值新台幣4254.78億元。據證交所統計，今天三大法人合計買超172.86億元，外資及陸資（不含外資自營商）加碼111.3億元，外資買超榜前2名由高股息ETF包辦。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超111.3億元，為連續第3個交易日站在買方，合計3天加碼約723億元，自營商今天買超70.5億元；本土投信則反向減碼8.94億元。

個股方面，外資今天買超前3名為復華台灣科技優息ETF（00929）3萬6256張、元大台灣價值高息（00940）2萬6209張、新光金2萬5841張。

群益台灣精選高息（00919）今天也獲買超1萬4189張，排名第6，今天外資買超榜前10名，有3檔是熱門高股息ETF。

外資今天賣超前3名則為中鋼2萬826張、台新金1萬5727張，以及長榮航1萬5469張。

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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台積電法說會下週即將登場，將是台股春節封關前的重頭戲，市場普遍預期台積電表現會不錯，帶動台積電這2天提前上演法說行情，股價已搶先一步創高。

蔡明翰認為，台積電法說會後，隨即要面臨川普上任和春節連假等2大變數，因此股價利多集中在法說會前先反應，接下來等過年後，川普上任後的政策走向將牽動台股後勢。（編輯：林家嫻）1140107