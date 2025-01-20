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央行新任理事 兆豐金控董事長董瑞斌、台糖董事長吳明昌入列

2025/1/20 19:26（1/20 19:46 更新）
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央行20日公布第21屆理事會理事派任名單，兆豐金控董事長董瑞斌擔任常務理事。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行第20屆理事會理事任期將於114年1月26日屆滿，央行今天公布第21屆理事會理事派任名單，其中亮點是兆豐金控董事長董瑞斌入列，擔任常務理事，另外3位新任理事還有台糖董事長吳明昌，以及來自學界的林常青、蕭明福。

央行法第5條規定，央行理事會設置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會；除了央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。

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第21屆理事會名單中，有4位理事為新任理事，分別是兆豐金控董事長董瑞斌、台糖董事長吳明昌，以及學界的成功大學經濟學系教授林常青、政治大學經濟學系副教授蕭明福。

根據1月17日發布的總統令，特派嚴宗大、朱美麗、董瑞斌為中央銀行第21屆理事會理事並為常務理事，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為中央銀行第21屆理事會理事，任期自114年1月27日至119年1月26日止。（編輯：林興盟）1140120

央行第21屆理事會名單中，台糖董事長吳明昌為新任理事。（中央社檔案照片）
央行第21屆理事會名單中，台糖董事長吳明昌為新任理事。（中央社檔案照片）
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