聯電估第1季出貨持平 跌價和地震影響毛利率跌破3成
（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工廠聯電預期，2025年第1季晶圓出貨量可望持平，美元平均產品銷售單價將下滑4%至6%，加上今年凌晨地震影響，毛利率恐將跌破3成關卡，不過應可維持25%以上水準。
聯電召開線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。聯電2024年第4季晶圓出貨量季增1.5%，產能利用率70%，表現略優於預期。
聯電第4季營收新台幣603.86億元，季減0.2%，毛利率30.4%，較第3季下滑3.4個百分點，歸屬母公司淨利滑落至84.97億元，季減41.3%，每股純益0.68元。
聯電2024年總營收2323.03億元，年增4.4%，毛利率32.6%，下滑2.3個百分點，歸屬母公司淨利472.11億元，年減22.6%，每股純益3.8元。
聯電共同總經理王石表示，通訊、消費及電腦需求的穩定成長，為推升2024年營收成長主要動能。以22奈米和28奈米占大宗，比重達34%。
展望2025年，王石說，在AI伺服器強勁需求驅動，加上智慧手機和電腦等設備的半導體含量增加，2025年半導體市場可望成長約1成水準。其中，成熟製程半導體市場將成長約1%至3%，消費性市場庫存將回復健康水位。
王石表示，通訊和顯示驅動IC客戶對於22奈米特殊至成需求熱絡，聯電加速22奈米投片，預期2025年將貢獻營收可望增多。
王石預估，2025年第1季產能利用率接近70%，晶圓出貨量將持平，表現將優於傳統季節性水準，美元平均銷售單價將下滑4%至6%，包含1月21日地震及折舊升高影響，毛利率恐將跌破3成關卡，不過應可高於25%水準，資本支出18億美元，較2024年的29億美元減少約38%。
至於新加坡廠，王石表示，新加坡廠量產時間將依原訂計畫不變，於2026年量產，不過，量方面可能依據客戶需求動態調整。（編輯：潘羿菁）1140121
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