金管會推永續金融證照 一年增近9000名綠領人才

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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會2024年起推動永續金融證照制度，目前共8819名金融從業人員取得永續金融基礎能力證照，推算金融業永續金融證照普及率僅近2.93%。金管會擬在第4屆永續金融評鑑強化誘因，以進一步擴大證照普及率。

迎戰永續浪潮，綠領人才成各產業爭搶的關鍵人力資源，金融業亦求才若渴。為培育綠領人才，金管會2024年起推動永續金融證照制度，分為基礎及進階能力2張證照，測驗及課程均委由證基會、保發中心及金研院主責辦理。

根據3大周邊單位統計，2024年共辦理5場次永續金融基礎能力證照測驗，合計報名人次突破2萬人，最終有逾1.78萬人到考，其中1.23萬人通過測驗，通過率近7成。

觀察報考人背景，合計有8819名金融從業人員拿到永續金融基礎能力證照。

目前銀行業、保險業及證券期貨投信投顧業從業人員合計約有66萬餘人，若不計入外勤保險業務員，共有約30萬名金融業從業人員，推算永續金融基礎能力證照普及率僅近2.93%，仍有相當進步空間。

證基會觀察，2024年前4場基礎能力證照測驗報名人數各落在2、3000多人不等，在金管會2024年10月公布第3屆永續金融評鑑指標，將取得永續金融基礎及進階能力證照員工數占所有正職員工比率納入評比加分項後，2024年12月基礎能力證照測驗報名人數即衝破9000人，顯見政策引導奏效。

金管會官員透露，為加強證照普及率，除了第3屆永續金融評鑑將此納為加分項，第4屆永續金融評鑑將進一步強化，目標讓金融業永續辦公室或永續專責單位業務人員與主管全數拿到永續金融基礎能力證照、1/2以上有進階能力證照，並引導金融機構在內部訂定獎勵機制，鼓勵員工取得證照。

證基會進一步指出，今年永續金融基礎能力證照測驗將增至6場次，且下半年起3大周邊單位將提供電腦測驗，透過考試方式多元化，希望吸引金融從業人員報考，擴大永續金融基礎能力證照普及率。

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今年首場永續金融基礎能力證照測驗估計報名人數將逼近1萬人，目前以台灣人壽、元大人壽及全球人壽報名較積極，保經代亦有不少從業人員報考。證券期貨投信投顧業中，則以外商投信動作最快，鋒裕匯理投信員工數共50餘人，2024年即已全員取得基礎能力證照。

金管會力推的2大永續金融證照中，基礎能力證照可透過測驗或課程取得，進階能力證照則須在取得基礎能力證照後，再通過3模組課程才可取得。根據周邊單位統計，2024年僅181人取得永續金融進階能力證照，其中約有8至9成為金融從業人員。（編輯：潘羿菁、林家嫻）1140125