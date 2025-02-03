元大金徵才逾千名 銀行擬找110名理財人員

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（中央社記者羅元駿台北3日電）元大金今天啟動2025年招募計畫，釋出業務、資訊與數金、營運管理等逾千個職缺，同時招收4大重點領域的儲備幹部，預計找30至50名，另外，元大銀嗅準財富管理商機，預計尋找110名理財菁英。

元大金今天發布新聞稿指出，將啟動2025年招募計畫，釋出包含業務、資訊與數金及營運管理等1000個職缺，同時預計招收30至50名儲備幹部，涵蓋策略發展、投行法金、數位金融及投資交易4大重點領域。

元大金說明，儲備幹部培訓計畫為期2年半，由金控功能長及各子公司高階主管親自指導，培養儲備幹部拓展專業深度與宏觀視野。培訓計畫從每年7月開始，前半年著重集中訓練與輪調實習，幫助MA快速熟悉集團核心業務及運作模式，之後2年深度參與多樣化的課題研究及專案實作。

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元大金旗下子公司元大銀行瞄準理財業務擴張，近期委託金融研訓院辦理理財業務菁英甄選，其中包含60名理財儲備菁英和50名理財菁英，預計錄取110名。

元大金強調，作為永續金融先行者聯盟第3屆輪值主席，兼負永續人才培力以及永續證照推動工作，許下淨零排放、永續金融與人才培育等永續承諾。（編輯：張均懋）1140203