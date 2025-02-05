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熱錢回流股匯雙漲 新台幣強升1.47角收32.838元

2025/2/5 18:49（2/5 19:16 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）市場暫時擺脫關稅陰霾，熱錢回流之下，股匯上演雙漲的戲碼，台股大漲逾360點，新台幣兌美元也氣勢如虹，收盤收32.838元，強升1.47角，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.79億美元。

美國總統川普宣布暫緩加徵墨西哥和加拿大等地區關稅，市場對於貿易戰處於觀望態度，不過股市率先擺脫低迷氣氛，美股4日收紅，美元指數也跌破108價位，台灣股匯市今天同步走揚。

台積電股價今天強勢反攻，激勵台股跳空開高，指數一度漲逾400點，終場收在23161.58點，上漲367.62點。三大法人同步買超，其中外資及陸資買超254.31億元。

外匯交易員表示，美國關稅戰的陰影仍盤旋不散，但美國與加墨協商結果初步順利，顯示川普本意是談判，投資人稍稍鬆一口氣，金融市場正面表態。

新台幣匯率金蛇年開春以來，經歷連2日貶值，今天在美元指數走弱之下，終於回神，以32.92元開盤後，匯價強勢攻高，大漲逾1角，收在最高32.838元。

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根據央行統計，美元指數今天重挫0.96%，亞幣普遍走升，日圓狂升1.32%，韓元強漲0.94%，新台幣升值0.45%，人民幣則因蛇年後首日開盤，補跌效應發酵，貶值0.46%。

對於新台幣匯率走勢，央行外匯局長蔡烱民今天表示，川普政策確實是近期影響金融市場的最大不確定性，也導致匯率波動加劇，但隨著政策陸續抵定，對市場的影響應會減弱。（編輯：張均懋）1140205

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