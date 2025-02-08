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補班日交投冷清 新台幣終結連3升收32.786元

2025/2/8 17:37
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（中央社記者蘇思云台北8日電）今天是春節連假補班日，台股休市，匯市為獨家開市，由於多數企業放假導致成交量能大幅萎縮，新台幣兌美元今天收盤收32.786元，貶3.2分，終結連3升，台北及元太外匯市場總成交金額量能急凍，縮至1.46億美元。

外匯交易員表示，今天為補班日，不少公司行號都休假，交投冷清下，導致匯市成交量能大幅萎縮，僅有少量實質拋補。

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新台幣兌美元今天開盤價為32.73元，最高32.73元、最低32.831元，最後收32.786元。新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.04角，貶幅0.32%。

外匯交易員指出，春節期間因中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型，加上美國總統川普關稅言論，都引發市場震撼，春節後新台幣先是爆量走貶，但熱錢回流後逐漸回穩，短期新台幣可能偏向區間整理。（編輯：張均懋）1140208

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