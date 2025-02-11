台積電熊本廠效應 經部福岡設貿易投資中心助力台廠

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（中央社記者劉千綾台北11日電）台積電赴熊本設廠帶動台日產業合作，為深化雙方AI和半導體合作，經濟部長郭智輝表示，規劃於福岡設立台灣貿易投資中心，協助台灣廠商赴日布局；台日產業具高度互補性，半導體供應鏈合作有望延伸至AI、機器人、無人機等產業應用。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，郭智輝今天接見日本九州地域戰略會議訪台團，該團由九州經濟連合會會長倉富純男擔任團長、宮崎縣知事河野俊嗣擔任副團長，率領九州地方政府、九州商工會議所聯合會、九州經濟同友會及產業界代表，共同拜會經濟部。

郭智輝表示，台灣為全球半導體供應鏈核心，擁有完整的上中下游產業鏈，而九州地區則是日本重要的半導體產業基地，雙方具高度互補性。

為協助台灣半導體與AI產業深化對日合作，郭智輝表示，經濟部規劃於福岡設立「台灣貿易投資中心」，除協助台灣企業赴日布局順利落地，亦將整合經濟部相關單位資源，規劃台日半導體供應鏈合作前景，並將延伸至AI、機器人、無人機等產業應用。

倉富純男表示，九州自去年通過「新生矽島九州」發展藍圖，以半導體產業為核心，加強基礎建設、人才培育及產業創新，並積極爭取與台灣企業深化合作。他強調，台積電赴熊本設廠不僅帶動日本半導體產業發展，也為台日合作開創新契機。

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河野俊嗣指出，九州與台灣地理相近，雙方交流頻繁，且九州擁有適合製造業發展的環境，未來應深化產業鏈合作，共創更具競爭力的產業生態系。

經濟部表示，台日雙方會中亦討論未來半導體、AI、電動車等領域的供應鏈合作，並同意透過以大帶小模式，共同促進中小企業進軍國際市場。（編輯：林家嫻）1140211