加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
選罷法覆議立院否決 中選會：新法公布前提出罷免適用舊法
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 產經

台積電熊本廠效應 經部福岡設貿易投資中心助力台廠

2025/2/11 20:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北11日電）台積電赴熊本設廠帶動台日產業合作，為深化雙方AI和半導體合作，經濟部長郭智輝表示，規劃於福岡設立台灣貿易投資中心，協助台灣廠商赴日布局；台日產業具高度互補性，半導體供應鏈合作有望延伸至AI、機器人、無人機等產業應用。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，郭智輝今天接見日本九州地域戰略會議訪台團，該團由九州經濟連合會會長倉富純男擔任團長、宮崎縣知事河野俊嗣擔任副團長，率領九州地方政府、九州商工會議所聯合會、九州經濟同友會及產業界代表，共同拜會經濟部。

郭智輝表示，台灣為全球半導體供應鏈核心，擁有完整的上中下游產業鏈，而九州地區則是日本重要的半導體產業基地，雙方具高度互補性。

為協助台灣半導體與AI產業深化對日合作，郭智輝表示，經濟部規劃於福岡設立「台灣貿易投資中心」，除協助台灣企業赴日布局順利落地，亦將整合經濟部相關單位資源，規劃台日半導體供應鏈合作前景，並將延伸至AI、機器人、無人機等產業應用。

倉富純男表示，九州自去年通過「新生矽島九州」發展藍圖，以半導體產業為核心，加強基礎建設、人才培育及產業創新，並積極爭取與台灣企業深化合作。他強調，台積電赴熊本設廠不僅帶動日本半導體產業發展，也為台日合作開創新契機。

google news透過 Google News追蹤中央社

河野俊嗣指出，九州與台灣地理相近，雙方交流頻繁，且九州擁有適合製造業發展的環境，未來應深化產業鏈合作，共創更具競爭力的產業生態系。

經濟部表示，台日雙方會中亦討論未來半導體、AI、電動車等領域的供應鏈合作，並同意透過以大帶小模式，共同促進中小企業進軍國際市場。（編輯：林家嫻）1140211

郭智輝
總統：台美溝通順暢 期許產業逆中求勝、亂中得利挹注台電預算遇阻 經長：擬研議民生電價不漲 用量大者加一點
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
107
更多編輯台推薦新聞：