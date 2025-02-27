義隆電估第1季營運淡季不淡 達發季營收看增

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（中央社記者張建中新竹27日電）義隆電預期，2025年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將約新台幣30億至32億元。達發科技也看好2025年第1季營運表現正向，季營收將優於2024年第4季水準。

觸控晶片廠義隆電和無線通訊晶片廠達發下午舉行線上法人說明會。義隆電2024年第4季受消費性市場淡季效應影響，季營收30.36億元，季減10.8%，毛利率49.6%，較第3季揚升0.3個百分點，歸屬母公司淨利6.03億元，季減15.3%，每股純益2.1元。

義隆電2024年總營收129.96億元，增加5.3%，隨著高毛利產品成長，毛利率達48.9%，上揚3.9個百分點，歸屬母公司淨利27.36億元，增加27.7%，每股純益9.57元。董事會決議2024年下半年每股配發3.7元現金股利。

展望未來，義隆電表示，因應美國關稅不確定性，客戶提前備貨，有利於義隆電2025年第1季營運表現淡季不淡，預估季營收將約30億至32億元，毛利率約48%至51%。

義隆電指出，第1季觸控相關產品業績可望增長，尤其觸控螢幕晶片增幅將較大，微控制器等非觸控類產品業績恐將減少。

義隆電表示，2025年地緣政治與總體經濟存在變數，初步預期2025年觸控板、觸控螢幕晶片、指紋辨識晶片業績都可望成長，微控制器業績相對保守，指向裝置因2024年業績增長5成，基期較高，有成長壓力。

達發科技2024年營收191.22億元，創下新高，歸屬母公司淨利26.92億元，每股純益16.1元，董事會決議每股配發6.5元現金股利，另以資本公積每股配發6元現金，合計每股配發12.5元現金。

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達發科技執行副總經理謝孟翰說，在客戶提前拉貨，以及旗艦藍牙音訊晶片開始出貨，2025年第1季營運表現正向，季營收將優於2024年第4季水準。

謝孟翰表示，2024年業績基期雖然較高，不過達發將追求2025年營收再成長，光通訊將是成長最強勁的產品線，其次是乙太網路，衛星定位產品業績可能持平。（編輯：翟思嘉）1140227