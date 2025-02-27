加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金哈克曼逝世享壽95歲 生涯獲2座奧斯卡獎以「霹靂神探」登影帝
首頁 / 證券

義隆電估第1季營運淡季不淡 達發季營收看增

2025/2/27 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）義隆電預期，2025年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將約新台幣30億至32億元。達發科技也看好2025年第1季營運表現正向，季營收將優於2024年第4季水準。

觸控晶片廠義隆電和無線通訊晶片廠達發下午舉行線上法人說明會。義隆電2024年第4季受消費性市場淡季效應影響，季營收30.36億元，季減10.8%，毛利率49.6%，較第3季揚升0.3個百分點，歸屬母公司淨利6.03億元，季減15.3%，每股純益2.1元。

義隆電2024年總營收129.96億元，增加5.3%，隨著高毛利產品成長，毛利率達48.9%，上揚3.9個百分點，歸屬母公司淨利27.36億元，增加27.7%，每股純益9.57元。董事會決議2024年下半年每股配發3.7元現金股利。

展望未來，義隆電表示，因應美國關稅不確定性，客戶提前備貨，有利於義隆電2025年第1季營運表現淡季不淡，預估季營收將約30億至32億元，毛利率約48%至51%。

義隆電指出，第1季觸控相關產品業績可望增長，尤其觸控螢幕晶片增幅將較大，微控制器等非觸控類產品業績恐將減少。

義隆電表示，2025年地緣政治與總體經濟存在變數，初步預期2025年觸控板、觸控螢幕晶片、指紋辨識晶片業績都可望成長，微控制器業績相對保守，指向裝置因2024年業績增長5成，基期較高，有成長壓力。

達發科技2024年營收191.22億元，創下新高，歸屬母公司淨利26.92億元，每股純益16.1元，董事會決議每股配發6.5元現金股利，另以資本公積每股配發6元現金，合計每股配發12.5元現金。

google news透過 Google News追蹤中央社

達發科技執行副總經理謝孟翰說，在客戶提前拉貨，以及旗艦藍牙音訊晶片開始出貨，2025年第1季營運表現正向，季營收將優於2024年第4季水準。

謝孟翰表示，2024年業績基期雖然較高，不過達發將追求2025年營收再成長，光通訊將是成長最強勁的產品線，其次是乙太網路，衛星定位產品業績可能持平。（編輯：翟思嘉）1140227

#法人說明會
#義隆電
#達發科技
#達發
#謝孟翰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

63
更多編輯台推薦新聞：