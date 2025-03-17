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超級央行週登場 股匯不同調新台幣摜破33元大關

2025/3/17 17:25（3/17 17:34 更新）
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新台幣匯率17日收在33.005元，貶5.1分。（中央社檔案照片）
新台幣匯率17日收在33.005元，貶5.1分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）超級央行週登場，台股在輝達（NVIDIA）GTC大會題材加持下，順利收漲，新台幣匯率卻未能受到鼓舞，繼續走弱，直接摜破33元整數大關，今天收盤收在33.005元，貶5.1分，改寫逾2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.575億美元。

輝達一年一度的GTC大會即將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，市場高度矚目。台股今天由台積電等AI概念股領軍衝鋒，盤中一度大漲逾300點，躍至22300點之上，尾盤漲勢壓低，上漲150.58點，收在22118.63點，重返22000點大關。

儘管台股反彈，外資今天仍賣超台股103.05億元，已連續15個交易日賣超，累計提款台股逾4350億元。

新台幣兌美元今天一早以32.94元開出後，隨著台股開高，升抵盤中高點32.935元，但外資持續調節台股，匯價迅速由升轉貶，失守32元，最低觸及33.025元。

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外匯交易員指出，台灣處在關稅風暴當中，熱錢持續流出，加上美元反彈，加重新台幣貶值壓力，上週已經緩步靠向33元，今天直接貶破整數關卡在意料之中。

外匯交易員接著表示，超級央行週到來，美國、英國和日本及台灣央行本週均將舉行利率決策會議，市場高度關注，尤其美國聯準會釋放的訊號，將牽動市場情緒，並影響美元走勢；另外，輝達GTC大會即將登場，若外資回心轉意，反手匯入，會是新台幣止跌契機。（編輯：楊凱翔）1140317

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