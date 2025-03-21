報告：AI詐騙帶來挑戰 星國金融業憂洗錢等風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡21日專電）美國風險諮詢公司報告指出，詐騙者利用人工智慧（AI）生成虛假圖像、影片和聲音，為監管機構帶來挑戰。76%的新加坡金融業高階主管擔心洗錢、詐欺等金融犯罪風險。

美國風險諮詢公司德安華（Kroll）發布2025年金融犯罪報告。海峽時報（The Straits Times）、聯合早報等媒體今天報導，金融專業領域高階主管中，76%的新加坡受訪者擔心洗錢、詐欺等金融犯罪風險，略高於71%的全球平均值。

德安華去年底對世界各地約600名高階主管進行調查，了解其組織內的金融動態。

報告指出，詐騙者利用AI生成虛假圖像、影片和聲音，為監管機構帶來挑戰。但若能正確利用人工智慧，可幫助組織檢視和防止非法金融活動。

然而，報告發現，雖然72%受訪者認為AI將有利於防治金融犯罪計畫，但僅約25%受訪者認為該技術帶來「非常正面的影響」。

報導指出，面對金融犯罪風險，在德安華負責東南亞地區業務的主管表示，洗錢者試圖將「非法資金」轉為合法、重新納入金融體系；客戶數量、客戶的多樣性、交易數量等因素，對銀行業是艱鉅挑戰。

透過 Google News 追蹤中央社

新加坡警方曾在2023年展開大規模搜查行動，查獲價值超過30億新加坡幣（約新台幣741億元）的資產，其中包括房地產、豪華汽車、加密貨幣等。涉案人士被捕，他們所屬集團涉嫌洗錢，意圖將詐騙、線上博弈等犯罪活動收益合法化。

另外，新加坡警方今年2月公布2024年全年詐騙和網路犯罪數據，其中詐騙案總數達5萬1501起，較前一年增加10.6%；常見的5類詐騙分別是電子商務、求職、釣魚、投資和假朋友來電詐騙。（編輯：陳妍君）1140321