對等關稅恐推高美國製藥成本 專家籲盤點進口藥

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（中央社記者曾以寧台北7日電）美國對等關稅衝擊，專家預估可能推高美國物價、人工等製造成本，呼籲政府盤點自美進口用藥，尋求他國替代品，並為每年出口美國上百億元的國產西藥尋求其他外銷市場。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅措施，全球超過180個國家列入課徵名單，更擬將對進口半導體和藥品加徵關稅。

前衛生署食品藥物管理局長康照洲今天接受媒體電訪表示，雖然台灣並未針對藥品課徵進口關稅，但在關稅戰下，美國的物價、人工成本勢必全部上漲，可預期未來藥品生產成本也會跟著往上墊，因此在藥價變化上，需要有應對措施。

康照洲指出，希望衛生福利部食品藥物管理署、中央健康保險署盡快盤點，目前自美國進口的藥品中，有哪些癌症用藥等新藥，可從歐洲藥廠購得類似藥品，有哪些則是一定要從美國進口。

關稅措施是否會引發缺藥潮，康照洲評估，目前看起來不會有這個問題，但是現在全世界大亂，「誰也說不上來」。

美國是台灣西藥製劑最大出口國，根據「2024生技產業白皮書」，2023年出口金額達到新台幣185.39億元。康照洲表示，雖然整體產業不算很大，但確實可能因關稅失去競爭優勢。

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康照洲分析，雖然現在美國關稅政策是「一刀切」，沒有分類別，但是後續談判，可能會看不同項目相對關稅進行精算，而台灣藥品進口關稅是0，加上美國應該不可能讓醫療費用受太大影響，因此預測可以談的空間比較大。

康照洲指出，針對國產學名藥外銷，政府可持續協助本土廠商轉銷往東南亞新南向國家，或其他歐洲國家等，轉移市場。（編輯：管中維）1140407