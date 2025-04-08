對等關稅9日生效 零組件美系客戶陷觀望

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（中央社記者曾仁凱、江明晏、鍾榮峰、張建中台北8日電）美國總統川普2日宣布各國對等關稅稅率，台灣電腦及零附件等對美出口大宗貨品首當其衝。由於台灣、中國、日本和歐盟等高稅率將自9日起生效，部分電子零組件的美國客戶已暫停拉貨，觀望關稅後續發展。

川普4月2日公布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。觀察美國主要貿易國，分別對中國、歐盟、日本等進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣稅率則是32%。

美國對等關稅自4月5日凌晨零時1分（台灣時間5日中午12時1分）起實施「基準」10%關稅；而對台灣、中國、日本和歐盟等貿易夥伴徵收的更高稅率將自4月9日凌晨零時1分（台灣時間9日中午12時1分）起生效。

根據今年2月出口最新統計顯示，台灣對美國出口117.7億美元，年增65.6%，其中自動資料處理機（電腦）及其附屬單元出口排名第1，出口額達68.38億美元，占比高達58.1%；其次為電腦零附件等產品，出口額為6.49億美元，占比5.5%；積體電路則排名第3，出口額為5.46億美元，占比4.6%。

以出口美國占比最高的電腦產品來看，品牌及代工廠多半採提前出貨或透過墨西哥組裝的方式出貨美國來因應。而零組件廠方面，群光今天表示，美國宣布加徵對等關稅，幅度遠高於外界預期，確實為市場投下大變數；目前大家都在等，在各國與美國完成協商降低對等關稅前，市場充滿不確定性，很多美系客戶都暫時觀望，先由庫存支應銷售需求。

群光評估，由於公司產品大多為零組件，主要交貨給ODM代工廠，並未直接受到關稅影響，僅有部分影像整機產品直接輸美，群光將密切關注關稅加徵的後續影響，並保持彈性，配合客戶需求。

光學廠佳凌及中揚光今天指出，由於光學產業處於中上游，影響沒那麼直接，客戶並未提出暫停出貨，目前出貨都正常；但新關稅政策確實帶來成本上的壓力，不排除會有客戶接洽提出談判，要求共同分攤關稅成本。

多家台資印刷電路板（PCB）廠商近期才在泰國陸續開出產能，PCB業者透露，目前出貨美國的客戶，有部分暫時停止拉貨；短期而言，會依照貿易條件走，合約大部分都是FOB（Free On Board，船上交貨），並不含稅，由客戶負責通關稅務相關事項；至於中長期的衝擊，還是要跟客戶討論協商。

在機械產業方面，傳動元件廠上銀集團表示，上銀直接銷售到美國市場的業績比重大約3%，比重不高；上銀已和客戶協商，有關分攤增加的關稅成本項目，初步評估，相關衝擊並不大。

上銀指出，集團在美國設有子公司及工廠，部分產品也在美國組裝，目前仍有庫存可支應一段時間，短期內當地出貨沒有受到美國關稅影響；未來不排除在美國增加部分後段裁切或組裝產能。

另外，不具名工具機廠商總經理指出，目前仍靜觀其變，但若按照川普規劃對台灣課徵32%關稅，「沒有一家工具機廠商受得了」；若實施，不排除以暫時不出貨到美國市場的方式因應。

他分析，以往工具機廠商與客戶合約內容，並不需要負擔關稅成本，主要由買方客戶承擔。若美國提高10%關稅，工具機廠商還有機會與客戶協商分攤；但提高到32%關稅，「客戶也受不了」。

談到是否提前擴大美國設廠布局，工具機業者坦言，「在美國擴廠速度沒這麼快啦」，不是說擴產就擴產，仍需要時間推動，只能先靜觀其變。他也感嘆，川普對等關稅政策一旦落實，「全球化真的已死」。

網通廠中磊則表示，美國加徵關稅充滿太多不確定性，將積極釐清關稅細節，妥善調整生產要件，和客戶密切聯繫，制定因應策略。

半導體相關的混合訊號晶片廠業者表示，美國對等關稅措施中，半導體是豁免項目，目前產品維持正常出貨，並未接獲客戶調整訂單或價格通知。第2季接單情況比第1季佳，不過未來訂單是否會有變化，有待進一步觀察。

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感測晶片廠商則指出，美國關稅政策不確定性高，客戶應還在整理資訊，觀望影響情況。若時間拖久，預期終端產品出口美國恐將趨緩，並連帶影響晶片需求降溫。

業者表示，因應關稅變數，客戶先前有提前備貨情況，使得今年第1季營運表現淡季不淡。目前客戶需求尚未因美國關稅措施而降溫，不過後續發展有待觀察。（編輯：張良知、楊凱翔）1140408