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世界先進：高額關稅暫緩有急單 全年展望重新檢視

2025/4/11 12:43（4/11 13:06 更新）
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世界先進11日舉行媒體交流會，董事長方略表示，美國暫緩對等關稅90天，短期客戶有急單。中央社記者張建中攝 114年4月11日
世界先進11日舉行媒體交流會，董事長方略表示，美國暫緩對等關稅90天，短期客戶有急單。中央社記者張建中攝 114年4月11日
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（中央社記者張建中台北11日電）美國總統川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，晶圓代工廠世界先進董事長方略表示，短期客戶有急單，原先預估今年營運將溫和成長，不過因美國關稅影響有待觀察，待關稅措施底定後，再重新檢視評估。

世界先進今天舉行媒體交流會，對於美國關稅議題，方略說，美國暫緩高額對等關稅90天，各家廠商做法不同，有的廠商會趁空窗期盡量將產品銷往美國，不過有廠商會憂心囤積過多庫存，世界先進短期有客戶急單湧現。

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方略表示，美國關稅議題尚未結束前，難以預測全球經濟和半導體產業景氣，只能靜觀其變。原先預估今年營運可望溫和成長，待關稅措施底定後，將重新檢視評估。

方略說，與恩智浦（NXP）在新加坡合資建置12吋晶圓廠計畫並不受美國關稅影響。至於中國大陸成熟產能低價競爭，世界先進不會積極參與競爭，部分客戶對於中國的不信任感升高，世界先進可能受惠轉單效益。（編輯：張均懋）1140411

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