台股震盪走高上漲344點 量縮觀望半導體關稅變動

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（中央社記者潘智義台北15日電）美股收高，台股趁勢反彈上漲344.58點，逼近19900點，收在19857.67點；由於市場觀望台積電法人說明會及美國半導體相關關稅政策，成交值縮小至新台幣2959.36億元。

本週四即將舉行法說會的台積電今天收在877元，漲12元，漲幅1.39%；鴻海收139.5元，漲1元，漲幅0.72%；聯發科收1385元，下跌15元，跌幅1.07%。

廣達收在228元平盤價，緯創盤中上漲8.94%至106元，收在102.5元，漲5.34%。汽車零組件及電池備援模組（BBU）族群，今天分別受惠川普考慮暫緩汽車關稅及AI基礎建設題材帶動，表現相對強勢。

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台塑四寶今天齊揚，台塑、南亞、台化分別漲3.39%、3.41%、3.93%，受惠油價上漲的台塑化則勁揚6.13%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，美國關稅壓力緩和，台股反彈向4月2日至7日跳空缺口逼近，美國關稅政策帶給金融市場最壞階段應已過去，後續將觀察美國與各國關稅談判結果，以及台積電法說會對美國關稅、與英特爾（Intel）合作看法，以及人工智慧（AI）資本支出規劃。（編輯：張良知）1140415