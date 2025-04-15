加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股震盪走高上漲344點 量縮觀望半導體關稅變動

2025/4/15 14:29（4/15 14:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）美股收高，台股趁勢反彈上漲344.58點，逼近19900點，收在19857.67點；由於市場觀望台積電法人說明會及美國半導體相關關稅政策，成交值縮小至新台幣2959.36億元。

本週四即將舉行法說會的台積電今天收在877元，漲12元，漲幅1.39%；鴻海收139.5元，漲1元，漲幅0.72%；聯發科收1385元，下跌15元，跌幅1.07%。

廣達收在228元平盤價，緯創盤中上漲8.94%至106元，收在102.5元，漲5.34%。汽車零組件及電池備援模組（BBU）族群，今天分別受惠川普考慮暫緩汽車關稅及AI基礎建設題材帶動，表現相對強勢。

google news透過 Google News追蹤中央社

台塑四寶今天齊揚，台塑、南亞、台化分別漲3.39%、3.41%、3.93%，受惠油價上漲的台塑化則勁揚6.13%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，美國關稅壓力緩和，台股反彈向4月2日至7日跳空缺口逼近，美國關稅政策帶給金融市場最壞階段應已過去，後續將觀察美國與各國關稅談判結果，以及台積電法說會對美國關稅、與英特爾（Intel）合作看法，以及人工智慧（AI）資本支出規劃。（編輯：張良知）1140415

#台塑四寶
#台股
#台積電
#關稅
延伸閱讀
美國調查進口半導體與藥品 為加徵關稅鋪路川普擬對半導體與藥品加徵關稅 美商務部展開調查美關稅陰霾衝擊台股 3月證交稅年減幅探近26月最深台美關稅談判 卓榮泰：已備妥方案隨時準備啟動
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股漲344.58點
24
更多編輯台推薦新聞：