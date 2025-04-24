台股跌160.33點
2025/4/24 13:59
（中央社台北24日電）台北股市今天開高走低，收盤跌160.33點，為19478.81點，跌幅0.82%，成交金額新台幣2411.23億元。
加權指數開盤為19752.59點，盤中最高19752.59點，最低19433.37點；不含金融股指數16848.29點，跌143.22點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.08%、食品股跌0.63%、塑化股跌1.39%、紡織股漲0.7%、機電股跌0.99%、造紙股跌0.24%、營建股跌0.29%、金融股跌0.61%。
委買張數1683萬2646張，委賣張數700萬4924張，成交張數430萬2502張。
收盤時上漲460家，下跌483家，持平111家。
成交量前5名個股為南亞科、群創、中鼎、期街口布蘭特正2、中信金。
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漲幅前5名個股為瑞利、有成精密、邁達特、陞泰、安馳。
跌幅前5名個股為聯合再生、榮惠-KY創、太極、冠西電、晶彩科。1140424
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