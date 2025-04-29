加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

股匯雙漲 台股漲198點以當日最高20232點作收

2025/4/29 14:29（4/29 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股29日開低走高，終場上漲198.22點，收在20232.63點，站穩20200點。台積電收紅，終場上漲5元，漲幅0.56%，收在今天最高點902元，重回900元關卡。中央社記者裴禛攝 114年4月29日
台股29日開低走高，終場上漲198.22點，收在20232.63點，站穩20200點。台積電收紅，終場上漲5元，漲幅0.56%，收在今天最高點902元，重回900元關卡。中央社記者裴禛攝 114年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）美股漲跌互見，台股在台積電、聯發科權值股回神上漲下，指數開低後走高，終場漲198.22點，收在今天最高點20232.63點，連續2個交易日站穩2萬點大關；新台幣盤中強升逾2角。

市場靜待美國公布重要經濟數據和部分科技巨擘的財報，美股主要指數漲跌互見，台股在權值股帶動下反彈，在日、韓、港、陸股中，漲勢相對搶眼。

台股今天開低走高，終場加權指數上漲198.22點，收20232.63點，成交值新台幣2386.43億元；電子股上漲0.78%、金融股小漲1.49%，代表中小型股的櫃買指數漲1.41%。

權值股方面，台積電終場上漲5元，漲幅0.56%，收902元今天最高點，重回900元關卡；聯發科終場上漲20元，收在1370元，漲幅近1.5%，鴻海小漲0.5元，漲幅0.35%。

盤面焦點方面，金融股漲勢亮眼，中信金、永豐金、富邦金、國泰金等均收漲逾2%。

google news透過 Google News追蹤中央社

機器人概念股強勢表態，直得、上銀、所羅門、昆盈、和椿等鎖漲停。

投顧分析指出，近期電子權值股反彈，多檔指標股已收復月線，本波跌幅較深的散熱、機殼、組裝等AI伺服器指標股，彈升力道較強，軍工、航太、資訊軟體、安控族群續強表態，機器人概念股出現落後補漲行情，顯示市場認為近期不少個股位階偏低，呈現類股族群輪動，加上權值股續強，帶動指數走揚。（編輯：張均懋）1140429

#美股
#台股
#陸股
#聯發科
#金融股
#權值股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股漲198.22點
66
更多編輯台推薦新聞：