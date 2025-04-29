股匯雙漲 台股漲198點以當日最高20232點作收

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（中央社記者江明晏台北29日電）美股漲跌互見，台股在台積電、聯發科權值股回神上漲下，指數開低後走高，終場漲198.22點，收在今天最高點20232.63點，連續2個交易日站穩2萬點大關；新台幣盤中強升逾2角。

市場靜待美國公布重要經濟數據和部分科技巨擘的財報，美股主要指數漲跌互見，台股在權值股帶動下反彈，在日、韓、港、陸股中，漲勢相對搶眼。

台股今天開低走高，終場加權指數上漲198.22點，收20232.63點，成交值新台幣2386.43億元；電子股上漲0.78%、金融股小漲1.49%，代表中小型股的櫃買指數漲1.41%。

權值股方面，台積電終場上漲5元，漲幅0.56%，收902元今天最高點，重回900元關卡；聯發科終場上漲20元，收在1370元，漲幅近1.5%，鴻海小漲0.5元，漲幅0.35%。

盤面焦點方面，金融股漲勢亮眼，中信金、永豐金、富邦金、國泰金等均收漲逾2%。

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機器人概念股強勢表態，直得、上銀、所羅門、昆盈、和椿等鎖漲停。

投顧分析指出，近期電子權值股反彈，多檔指標股已收復月線，本波跌幅較深的散熱、機殼、組裝等AI伺服器指標股，彈升力道較強，軍工、航太、資訊軟體、安控族群續強表態，機器人概念股出現落後補漲行情，顯示市場認為近期不少個股位階偏低，呈現類股族群輪動，加上權值股續強，帶動指數走揚。（編輯：張均懋）1140429