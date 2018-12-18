基因編輯寶寶實驗遭駁回 賀建奎至今未露面

因基因編輯嬰兒事件引起巨大爭議的中國南方科技大學副教授賀建奎，自從11月28日至今未再露面。（中央社檔案照片）

（中央社台北18日電）中國臨床試驗註冊中心日前已駁回「基因編輯寶寶」臨床實驗的註冊申請。這項震驚世界的實驗主導者：中國南方科技大學副教授賀建奎，自從11月28日至今未再露面。

綜合陸媒報導，根據中國臨床試驗註冊中心官網發布最新說明稱，賀建奎、覃金洲兩位研究者的臨床試驗「HIV免疫基因CCR5胚胎基因編輯安全性和有效性評估」補註冊申請，已被該中心駁回。從2018年11月30日起，該試驗的進行狀態更新為「中止或暫停」。

特別說明強調，兩位研究者未能在11月28日踐約向註冊中心提供原始數據，且未回答涉及該試驗倫理審查、知情同意過程、研究設計、試驗實施地、經費來源等方面的兩次質詢。因此已通知申請人，該試驗不符合註冊要求，決定駁回其補註冊申請。

11月8日，中國臨床試驗註冊中心受理賀建奎、覃金洲的臨床實驗補註冊申請，註冊編號為ChiCTR1800019378。登記的研究實施時間自2017年3月7日至2019年3月7日，試驗主辦單位為南方科技大學和深圳和美婦兒醫院，研究實施負責單位為南方科技大學，「經費或物資來源」一欄登記為「深圳市科技創新自由探索項目」。

11月26日，世界首例基因編輯嬰兒露露和娜娜被曝已在中國誕生，賀建奎宣稱這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病，立刻引發海內外批評聲浪。與上述實驗有關的單位紛紛撇清關係，並反指賀建奎造假。

11月28日，賀建奎到香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會並發表演講，承認實驗未向學界公布完整數據，但他一再強調實驗的正當性，並宣稱對於已經出生的兩名基因編輯寶寶「願意用自己生命的下半輩子去負責」。此後，賀建奎至今未再現身。

財新網報導引述多項法規稱，除去實驗過程的倫理爭議，基因編輯寶寶試驗屬於違規行為，但是中國現行法規並不完善，未對處罰做出明確規定；賀建奎研究團隊將面臨何種處罰，目前仍不明朗。

11月27日，中國科技部副部長徐南平強調，基因編輯寶寶如果確已出生，屬於被明令禁止的，將按照相關法規進行處理。目前，廣東省衛生健康委員會也已展開調查，結果尚未向社會公布。

根據中國臨床試驗註冊中心官網顯示，賀建奎還有一個「重大遺傳疾病基因治療的安全性評估」實驗項目已於10月28日補註冊。該項目以對人類輔助生殖中廢棄的經過患者知情同意的胚胎樣本（主要為3PN樣本）進行探究性試驗。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1071218