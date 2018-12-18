基因編輯寶寶實驗遭駁回 賀建奎至今未露面
（中央社台北18日電）中國臨床試驗註冊中心日前已駁回「基因編輯寶寶」臨床實驗的註冊申請。這項震驚世界的實驗主導者：中國南方科技大學副教授賀建奎，自從11月28日至今未再露面。
綜合陸媒報導，根據中國臨床試驗註冊中心官網發布最新說明稱，賀建奎、覃金洲兩位研究者的臨床試驗「HIV免疫基因CCR5胚胎基因編輯安全性和有效性評估」補註冊申請，已被該中心駁回。從2018年11月30日起，該試驗的進行狀態更新為「中止或暫停」。
特別說明強調，兩位研究者未能在11月28日踐約向註冊中心提供原始數據，且未回答涉及該試驗倫理審查、知情同意過程、研究設計、試驗實施地、經費來源等方面的兩次質詢。因此已通知申請人，該試驗不符合註冊要求，決定駁回其補註冊申請。
11月8日，中國臨床試驗註冊中心受理賀建奎、覃金洲的臨床實驗補註冊申請，註冊編號為ChiCTR1800019378。登記的研究實施時間自2017年3月7日至2019年3月7日，試驗主辦單位為南方科技大學和深圳和美婦兒醫院，研究實施負責單位為南方科技大學，「經費或物資來源」一欄登記為「深圳市科技創新自由探索項目」。
11月26日，世界首例基因編輯嬰兒露露和娜娜被曝已在中國誕生，賀建奎宣稱這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病，立刻引發海內外批評聲浪。與上述實驗有關的單位紛紛撇清關係，並反指賀建奎造假。
11月28日，賀建奎到香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會並發表演講，承認實驗未向學界公布完整數據，但他一再強調實驗的正當性，並宣稱對於已經出生的兩名基因編輯寶寶「願意用自己生命的下半輩子去負責」。此後，賀建奎至今未再現身。
財新網報導引述多項法規稱，除去實驗過程的倫理爭議，基因編輯寶寶試驗屬於違規行為，但是中國現行法規並不完善，未對處罰做出明確規定；賀建奎研究團隊將面臨何種處罰，目前仍不明朗。
11月27日，中國科技部副部長徐南平強調，基因編輯寶寶如果確已出生，屬於被明令禁止的，將按照相關法規進行處理。目前，廣東省衛生健康委員會也已展開調查，結果尚未向社會公布。
根據中國臨床試驗註冊中心官網顯示，賀建奎還有一個「重大遺傳疾病基因治療的安全性評估」實驗項目已於10月28日補註冊。該項目以對人類輔助生殖中廢棄的經過患者知情同意的胚胎樣本（主要為3PN樣本）進行探究性試驗。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1071218